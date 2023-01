Duván Zapata ya no es fijo en Atalanta, que plantearía venderlo si llega una buena oferta

Duván Zapata no vive su mejor presente en el Atalanta, de Italia. El delantero colombiano ha perdido protagonismo en el equipo que dirige Gian Piero Gasperini por las lesiones y también cuando ha tenido minutos con el cuadro de Bérgamo no se ha visto eficaz y contundente en las porterías contrarias, por lo que a raíz de todos esos factores, en Italia aseguran que 'El Toro' ya no tiene un lugar fijo en la plantilla; estaría cerca de salir del equipo.

Y es que el portal del país italiano 'Tuttomercatoweb.com' manifestó que el delantero, de 31 años, no es tan estable como en temporadas anteriores y en caso de que llegue una buena oferta para hacerse con los servicios del futbolista de nuestro país, el Atalanta no dudaría en venderlo.

"Atalanta en esta ventana de mercado de fichajes puede vender otro de sus grandes nombres para dejar sitio a jugadores jóvenes. Entre estos, con Rasmus Hojlund en la plataforma de lanzamiento, también está Duvan Zapata", dice el medio anteriormente mencionado.

Añade 'Tuttomercatoweb.com' que el conjunto que dirige Gian Piero Gasperini no estaría pensando en un posible préstamo y de otro lado se habla de una cifra cercana a los 20 millones de euros para empezar a escuchar ofertas por el exfutbolista de Estudiantes de la Plata, de Argentina.

"Se necesitará la oferta adecuada, pero Duván Zapata ya no es intocable", se lee en otro de los apartados de 'Tuttomercatoweb.com' .

Recordemos que en el partido contra Spezia, por la jornada número 17 de la Serie A italiana, Duván Zapata fue titular, pero posteriormente salió lesionado tras sufrir un choque con el arquero rival, el delantero 'cafetero' intentó seguir en el partido, pero al final salió sustituido.

Ahora habrá que esperar qué pasa con el futuro deportivo de Duván Zapata, si todo son simples especulaciones o si finalmente Atalanta está decidido a escuchar propuestas por el artillero de 31 años.

¿Cómo le ha ido a Duván Zapata esta temporada 2022/2023 en la Liga de Italia con el Atalanta?

El delantero colombiano Duván Zapata, de las filas del conjunto de Bérgamo, sólo ha estado en 10 compromisos y ha podido convertir solo un tanto.

¿Cómo va el Atalanta en la Serie A de Italia?

Luego de 17 jornadas disputadas en el campeonato italiano, el conjunto de Bérgamo se ubica en la casilla número seis con 31 puntos.

¿Cuál es el próximo partido del Atalanta?

Será este domingo 15 de enero frente a Sarlenitana, a partir de las 12 del día, horario de Colombia.