Duvier Riascos llegó a Always Ready, en medio del covid-19: “Quiero estar en los mejores equipos”

El delantero colombiano de 33 años fue confirmado por el equipo boliviano en medio de la crisis global que hay por la pandemia del coronavirus. Ahora mismo está aislado en La Paz.

Fue curioso que en medio del revuelo mundial que hay por el coronavirus, Duvier Riascos Barahona fuera oficializado por el Always Ready, equipo que juega en El Alto, una de las ciudades más altas de Bolivia, con 4.100 metros sobre el nivel del mar.

El futbolista vallecaucano atendió a GolCaracol.com desde La Paz, ciudad en la que espera su presentación con la institución, a la que llegó después de jugar en Universidad Católica, de Chile.

¿Cómo se dio el fichaje cuando todos piensan en coronavirus?

“Lo que pasa es que el equipo estaba buscando un nueve hace un tiempo, les hacía falta un delantero. Yo estaba libre, el mercado acá se cerró hace poco; se tenían unas conversaciones y unas negociaciones, entonces al final se pudo llegar a un acuerdo, se firmó el contrato, pero, por ahora hay que esperar”.

¿Qué opinión tiene sobre el Always Ready?

“Estoy muy contento por cerrar el fichaje por Always Ready. Estoy a la expectativa para que todo se restablezca, ojalá se pueda ir contrarrestando todos estos temas que se están viviendo en estos momentos. Ahora estoy esperando que todo vuelva a la normalidad y pueda volver a entrenar. En el momento no me he podido presentar a los entrenamientos, por el tema de que no se puede estar más de cinco o diez personas juntas; pero en términos generales estoy feliz por fichar”.

No se ha presentado oficialmente, pero ¿ha hablado con el técnico de Always?

“Justamente hace poco me llamó y me dijo que estaba con ganas de encontrarse conmigo para saludarme, para dame la bienvenida, para tratar de hablarme sobre las expectativas del equipo, pero por el tema de la cuarentena tengo que esperar y estar en reposo. Me tengo que presentar a entrenamientos el lunes”.

¿Cómo está de nivel?

“Yo quedé libre en diciembre. Me estaba entrenando personalizado mientras me salía algún equipo, por ahí hubo unos que estuvieron bien interesados. Me seguí entrenando fuerte porque sabía que algo iba a salir. Estuve en sesiones de prácticas en Jamundí y Cali”.

¿Qué le parece la oportunidad de jugar en Bolivia?

“Primero, decir que estoy feliz. Siempre es bueno estar en competencia. Lógicamente uno siempre quiere estar en los mejores equipos, pero hay momentos en las que no se dan esas oportunidades, entonces hay que tomar todo con mucha responsabilidad. Sé que llegué a un grande. Espero y ojalá me salga todo bien como me lo dicen. Ahora hay que ganarse una posición y buscar consolidarse acá en Bolivia”.

¿Cómo le va con el tema de la altura?

“Sé que juega en una ciudad con bastante altura como El Alto, afortunadamente tengo experiencia en el tema por Santiago y Bogotá, entonces voy como tranquilo por ese tema. Salí a correr cerca en un parque para irme adaptando y que no me dé tan duro encontrarme con los nuevos compañeros”.

¿Cómo está la situación del coronavirus en Bolivia?

“Lo que pasa es que acá no ha habido tantos casos. Acá en La Paz se presentó un caso hace un par de días, de una persona que venía de España, entonces se alertaron mucho y ahí fue cuando tomaron la decisión de poner a la gente que viene de afuera en cuarentena. Pero todo ha estado muy tranquilo. La gente está haciendo caso. A las 6:00 p.m. se cumple el toque de queda y las personas son muy correctas”.

