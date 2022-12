No, gracias.

Duvier Riascos no va más en Chile: se terminó su contrato y se despidió de la Universidad Católica. El delantero vallecaucano no seguirá en el equipo de la 'franja' para 2020, luego de estar en el elenco chileno desde febrero del presente año.