Eddie Segura lo soñó, lo luchó y lo logró: de brillar en la MLS, a la Selección Colombia Sub-23

El futbolista, quien actualmente milita en Los Ángeles FC, y quien tuvo una destacada temporada con el elenco estadounidense, fue una de las caras nuevas de Arturo Reyes en la convocatoria de la 'tricolor', en esa categoría.

Eddie Segura, de gran año con Los Ángeles FC, en la MLS, se ganó un cupo en la convocatoria de Arturo Reyes para la Selección Colombia Sub-23, de cara a la preparación para el Torneo Preolímpico de 2020, que se realizará en nuestro país. El zaguero central apareció en el listado para el duelo del 16 de noviembre frente a Japón.

¿Pero quién es Segura? ¿De dónde salió? ¿Cuál ha sido el paso a paso de su carrera? De eso y mucho más habló el pereirano, de 22 años, con GolCaracol.com. Además, Segura se refirió a su experiencia en el balompié 'gringo', en donde incluso ha tenido grandes retos como enfrentar a Zlatan Ibrahimovic.

¿Cómo va su experiencia en Los Ángeles FC?

“La verdad estoy muy contento, disfrutando mucho el día a día, de los entrenamientos, de cada partido. Esta ciudad es tan increíble, encuentras de todo para hacer, todo tipo de restaurantes, de culturas. La verdad que estoy aprendiendo mucho, tratando de mejorar al máximo y disfrutándolo que es lo más importante”.

Usted comenzó en el Deportivo Pereira, ¿Cómo fue ese pasó de llegar a la profesional?

“La verdad que el Pereira para mí representa mucho, porque yo comencé en las escuelas de formación del equipo cuando tenía cinco años, hice todo mi proceso de formación en el equipo pasando por cada una de las categorías, hasta llegar a las divisiones menores. De ahí de divisiones menores, tuve la posibilidad de llegar al equipo profesional y en el 2013, si no me equivoco, tuve la posibilidad de debutar con el equipo profesional, con el profe Jesús ‘Kiko’ Barrios y pues de ahí se puede decir que comenzó la historia, el sueño de querer debutar, de convertirme en futbolista profesional y todavía me queda mucho por aprender”.

¿Cómo fue su paso por el Huila?

“Me abrió las puertas en la A después de haber salido del Pereira y durante el tiempo que estuve allá me fue bastante bien, estuve muy contento, estuve dos años y se puede decir que jugué prácticamente la mayoría de partidos. Salí muy contento y de ahí tuve la oportunidad de venir para acá, a Los Ángeles”.

¿Cómo le fue con la adaptación al fútbol estadounidense?

“Fue un poquito duro los primeros días, mientras me acomodaba, mientas conocía las cualidades de mis compañeros y sabía lo que quería el profe, un poquito duro también el idioma y todavía sigue siendo complicado. Sin embargo, tener compañeros latinos y también uno colombiano como Eduard Atuesta también hace que todo se vuelva más fácil, de que te sientas más cómodo, que si no entiendes algo, ellos están ahí para ayudarte, para decirte qué es lo que tienes que hacer”.

¿Cómo es marcar a Zlatan Ibrahimovic?

“Sí, claro, acá hay muy buenos jugadores y él no deja de serlo. Además, es muy grande, tiene una gran habilidad técnica y es muy inteligente para jugar, es un gran futbolista”.

¿Cómo es su situación con Los Ángeles FC?

“Llegué acá en enero, tenía un préstamo por seis meses y ahorita el equipo hizo uso de esa opción y tengo contrato dos años más con el club. Se nos acabó la temporada, seguiremos entrenando y preparando el otro año y así seguir haciendo historia con este equipo”.

¿Cuáles son sus sueños en el fútbol?

“Uno sueña con muchísimas cosas, la Selección Colombia de mayores, no cierro la posibilidad de jugar en Europa, en grandes equipos y sea donde sea que Dios me dé la oportunidad siempre trataré de hacerlo lo mejor posible, dejar mi nombre en alto en el balompié nacional e internacional”.

Ahora que lo llamaron a la Selección Colombia Sub-23, ¿qué sensaciones tiene de esa convocatoria?

“Estoy muy contento de tener la posibilidad de hacer parte de este microciclo Sub-23, la verdad que me enorgullece mucho tener esta oportunidad, he tenido una gran temporada y esto es recompensa. Aprovecharé las oportunidades, espero hacerlo bien, daré todo de mí y haré todo para que salga de la mejor manera, es hora de demostrar porqué me gané esa chance. Tengo ansias pero estoy con alegría”.

¿Cuál es su referente?

“Hay jugadores colombianos que están haciendo las cosas bien, como Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Óscar Murillo, Jeison Murillo, pero el futbolista que más admiro actualmente es a Virgil van Dijk, del Liverpool”.