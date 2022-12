Éder Álvarez Balanta: “Quiero ir a una liga más competitiva para volver a la Selección Colombia”

“Por ahora no tengo ofertas. Tengo un año más de contrato y tendré que sentarme con el club para ver las opciones de renovar o la idea sería tratar de buscar salir a otra liga más competitiva”, afirmó de entrada Éder Álvarez Balanta, luego de haber disputado su mejor temporada en Europa vistiendo la camiseta del Basilea.

Recientemente campeón de la Copa de Suiza , el defensor bogotano, de 26 años, llegó a Suiza en 2016, luego de un debut prometedor en River Plate y tras haber integrado la nómina que logró el quinto puesto del Mundial de Brasil 2014, con la Selección Colombia.

¿Qué balance hace de esta temporada?

“Es un balance bastante bueno con relación a las anteriores temporadas, en cuanto a las lesiones y demás cosas que me venían complicando antes. Tuve la posibilidad de jugar bastantes partidos y en otras posiciones que hace mucho no lo hacía”.

¿Qué posiciones?

“Jugué de volante de recuperación. Yo jugaba antes ahí, en Academia, y fue la posición con la que me fui a probar a Argentina. Luego por cosas del fútbol terminé como defensa central, pero ahora con el nuevo entrenador que tenemos aquí (Marcel Koller), no sé por qué, pero me puso ahí y terminé jugando de ‘6’”.

¿Para él, entonces usted rinde mejor como mediocampista?

“No. Me dice yo soy defensor central, pero piensa que soy una buena opción y que le doy variables al equipo cuando juego en el medio”.

¿Esta fue su mejor temporada?

“Mi mejor temporada fue cuando estaba iniciando porque todo era nuevo y mi rendimiento fue el mejor de lo esperado. Eso me dio la posibilidad de ir a un Mundial, sin haber jugado ni siquiera un año como profesional. Pero ahora en lo personal y en cuanto a mis objetivos, fue un año muy bueno. Al menos desde que estoy en Europa es la mejor”.

¿Debió haber estado en la consideración para la Copa América?

“Hoy en día reconozco que jugar en una liga como la de Suiza hace más complicado que sea tenido en cuenta por Carlos Queiroz. Obviamente sé que en este momento hay jugadores en un gran nivel y si están ahí es porque se lo merecen. Si a mí no me tocó, lo único que me queda es estar tranquilo y seguir trabajando para volver. En este momento seré un hincha más porque ellos son los que nos van a representar a todos como país”.

¿En algún momento se ha comunicado Queiroz o su cuerpo técnico con usted?

“Hasta el momento no se han comunicado conmigo”.

Dice que terminó jugando de ‘6’, ¿rendiría más en la Selección en esta posición?

“Yo pienso que más de defensa que de mediocampista. Por más que esta temporada haya jugado varios partidos en la mitad de la cancha, no es mi posición natural. Y jugar en la Selección implica más responsabilidad. Además, hay muchos volantes que lo están haciendo muy bien como para que yo llegue a ocupar ese puesto”.

¿Con quién tiene contacto todavía de la Selección?

“Hace poco estuve con Cristian Zapata. Él es como el ‘papá’ de todos los defensores que llegan a la Selección. Su experiencia no se discute y siempre quiere transmitir todo lo que sabe con las personas que llegan. Con varios perdí contacto porque cerré mis redes sociales, las volví a abrir hace poco, entonces es difícil volver a hablar. Pero obviamente con todos tengo una gran relación, sigo la carrera de cada uno y les deseo muchos éxitos”.

¿Por qué cerró sus redes, muchas críticas?

“Por decisión propia, no las quería tener. Las críticas a todo el mundo le duelen, pero yo tengo claro mis objetivos y no vivo para cumplir los anhelos de otras personas. Obviamente por lo que fue mi debut con River Plate y la pronta convocatoria a la Selección, crearon una serie de expectativas que fueron normales; pero tal vez hoy por hoy, no estoy en el lugar o en el nivel que muchos hubieran esperado. Aunque yo trato de disfrutar poder jugar al fútbol y hacer las cosas lo mejor posible. Todo esto me genera tranquilidad a la hora de dormir y ya después lo que venga en adelante, Dios lo decidirá. Estoy muy tranquilo con la carrera que he hecho hasta ahora”.

¿Cuáles son sus objetivos?

“A corto plazo es tratar de definir cuál es mi futuro y luego tener continuidad. Y si Dios quiere, quiero ir a una liga más competitiva para volver a la Selección Colombia”.

