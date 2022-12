Eder Álvarez Balanta: "Soy agradecido con Pékerman, me llevó a jugar un Mundial"

El futbolista colombiano, con apenas 27 años, viene de ser campeón de la liga de Bélgica con Brujas y llegó a 10 títulos en su corta carrera como jugador.

Eder Álvarez Balanta dijo este lunes que está agradecido con José Pékerman, extécnico de la Selección Colombia, por llevarlo a un Mundial, el de Brasil 2014, a poco de su debut como profesional con la camiseta de River Plate.

Publicidad

“Soy uno de los jugadores agradecidos con José Pékerman por darme la oportunidad de jugar un Mundial, teniendo un año y pocos meses de jugar a nivel profesional”, le dijo a ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’.

Martín Cáceres: “Tuve coronavirus durante 60 días, parece que el virus se enamoró de mí”

Álvarez Balanta recordó, además, el partido en el que jugó como lateral izquierdo con la Selección frente a su par de Argentina, en el que recibió fuertes críticas.

“Hablar de que fue injusto o no, pasa por cómo fue el resultado del partido. Si a Colombia le hubiera ido bien, tal vez no se hubiera hablado tanto de la manera que se habló. Entiendo que las cosas hay que decirlas, esa no era la mejor posición en donde podía jugar ese partido, pero era un plan que teníamos”, manifestó.

Publicidad

De otra parte, el futbolista indicó que “sería muy lindo tener la posibilidad de jugar en Colombia, porque desde niño seguí el fútbol colombiano, seguía al Atlético Nacional, era hincha de Nacional por un amigo. Pero después a qué equipo iría, no lo sabría, el que me dé la posibilidad de jugar”.

Jorge Carrascal, un espejo para seguir en una iniciativa dirigida a jóvenes talentos del fútbol

Publicidad

Por último, se refirió a la posibilidad de regresar a River Plate, el equipo que le dio la posibilidad de debutar y ser campeón por primera vez en su carrera.

“Me gustaría volver a River Plate, todos los que tuvimos la oportunidad de pasar por River, guardamos la esperanza de volver en algún momento, en el corto plazo o a futuro”, concluyó.