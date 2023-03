Éder Álvarez Balanta y el sueño de figurar en Bundesliga para así regresar a la Selección Colombia

Una de las noticias de mayor impacto en el pasado mercado de pases, al menos en cuanto a jugadores colombianos, tuvo a Éder Álvarez Balanta como gran protagonista. Después de su paso por las ligas de Argentina (River Plate), Suiza (Basilea) y Bélgica (Brujas), decidió dar el salto a Alemania, una de los campeonatos más importantes de Europa y el mundo.

Sin duda, una oportunidad inmejorable para crecer tanto en lo personal como en lo deportivo. Adaptarse no es fácil y más cuando "es una nueva cultura, otro idioma, los entrenamientos son diferentes y la forma de juego cambia", como él dijo, pero tampoco es imposible, más cuando se cuenta con el talento y las ganas de dar lo mejor y aportar en el equipo.

Ya son cuatro partidos, 160 minutos y una tarjeta amarilla con la camiseta del cuadro teutón. Poco a poco, se gana ese tan anhelado lugar en la titular. Y es que ese es el primer paso para conseguir más cosas. Para ello, tendrá que trabajar fuerte, no guardarse nada y retomar aquel alto nivel que, en un momento, incluso lo llevó a ser parte de la Selección Colombia.

Justamente sobre ese sueño de volver a 'la tricolor', sus vivencias en territorio bávaro, la posibilidad de jugar en el fútbol colombiano en algún momento y demás temas, hablamos en una entrevista, en la que el mediocampista también mostró un amplio conocimiento de este deporte, una buena manera de expresarse y no descartó poder ser entrenador.

Éder Álvarez Balanta, jugador colombiano, en calentamiento con el Schalke 04 Cortesía de Schalke 04

¿Por qué decide ir al FC Schalke 04?

"La decisión la tomé con el fin de tener más minutos de los que estaba teniendo en Brujas; obviamente, sabía la situación en la que estba el club, pero desde el primer momento que empezamos a trabajar la negociación y me dijeron que venía a préstamo a seis meses, lo ví como una gran oportunidad, de jugar en Bundesliga y aportar para que todo mejore aquí".

¿Tuvo la oportunidad de hablar con algunos colombianos de paso por la Bundesliga?

"Puntualmente con alguno de ellos no, pero sí he tenido compañeros y excompañeros de paso por Bundesliga y es una de las mejores ligas del mundo, la cual se sigue en todas partes. La motivación de venir era para seguir creciendo, aprender y mostrarme, todo esto pensando en una nueva oportunidad para el futuro, en el que siempre querré lo mejor para mí".

¿Qué hace falta para consilidarse en la titular?

"En el punto que llegué, debo adaptarme porque es una nueva cultura, otro idioma, los entrenamientos son diferentes, la forma de juego cambia, en fin; así que en ese proceso he tenido la fortuna de poder sumar minutos, integrarme mejor al equipo y dar lo mejor, entonces creo que puede ser cuestión de tiempo, ya que aún restan muchos partidos y voy bien".

James Rodríguez afirmó, una vez, que adaptarse a Alemania no era tan fácil, ¿Qué tan cierto es eso?

"La adaptación es un tema bastante personal. Igual, con todo y eso, el paso que tuvo James Rodríguez por Bundesliga fue positivo, más allá de que no pudo quedarse tanto tiempo por su tema contractual con Real Madrid. Ahora, hemos tenido otros colombianos han hecho grandes cosas en Alemania como Elkin Soto, Adrián Ramos, Santos Borré, entre otros".

Desde su juego, ¿Cuál considera que es el mayor aporte que le ha dado al equipo?

"Otra de las razones por las que vine fue porque el técnico estaba buscando un volante central que le pudiera dar un poco más de salida, claridad, agresividad y equilibrio en el mediocampo, entonces lo que he podido aportar fue eso mismo que también hice en Brujas, ayudando a los defensas, brindando tranquilidad y rudeza y presencia en la mitad de cancha".

¿Qué le pide y cuál es su relación con el entrenador Thomas Reis?

"Tenemos una muy buena relación; de hecho, desde el primer momento que tuve la posibilidad de hablar con él y fue por teléfono, justo antes de ultimar detalles de la contratación, fue claro y me dijo su interés y motivos por los que quería que viniera. Me pide que sea alguien que le de alternativas de jugar con un solo volante central defensivo y así variar todo".

¿Qué fue lo que más lo sorprendió de esta nueva experiencia?

"Me sorprendió la hinchada del Schalke 04. Todos saben la situación en la que está el equipo, que no es la mejor y por eso aspiran a devolverle esa grandeza que tenía. Normalmente, lo que he experimentado, es un apoyo incondicional de parte de ellos. Hemos venido levantando y las cosas mejoran, pero, más allá de si vamos bien o mal, siempre están alentando".

De las expectativas que tenía antes de llegar a la Bundesliga, ¿Cuáles se han cumplido o qué falta?

"Antes de venir tuve la posibilidad de empapamarme más de la Bundesliga, luego el club me enseñó videos y me mostró varios detalles, como cuál era la forma de juego. No cabe duda de que este torneo está en un nivel más arriba que el que se juega en Bélgica, en el aspecto físico y táctico, en la dinámica, entonces intento encajar lo más rápido posible".

Éder Álvarez Balante, en partido con el Schalke 04, en la Bundesliga Cortesía del Schalke 04

¿Cuál es su opinión respecto a la nueva ola de colombianos en Alemania, como Juan José Perea y Gustvo Puerta?

"Es positivo. Como colombianos, siempre que tenemos la posibilidad de llegar a un cierto lugar, no solo estamos haciendo nuestro camino, sino también el de otros colombianos que podrían tener la posibilidad de llegar a la Bundesliga. Así fue como pensé cuando estuve en Argentina, Suiza y Bélgica, entonces acá en Alemania mi pensamiento es el mismo".

Hablando de colombianos, ¿Sigue latente la posibilidad de regresar a Selección Colombia?

"Como jugador colombiano siempre tengo la ilusión y expectativa de, en algún momento, ser parte de la Selección, pero también soy consciente de que para integrar este proceso nuevamente, tengo que contar con una continuidad y mejorar en mi nivel y así poder aportar en lo que necesite y en lo que considere el director técnico que puedo hacer en cancha".

Usted compartió con Néstor Lorenzo, en el proceso de José Pékerman, ¿Qué puede decir de él, ahora al frente del equipo absoluto?

"Tuve la posibilidad de conocerlo y estar junto a él en procesos anteriores, siento que es una gran persona, un muy buen técnico y tiene las herramientas suficientes para empezar a trabajar en este nuevo proceso. Esperemos que las cosas le salgan como espera, con buenos resultados y le deseo lo mejor porque quiero que al equipo le vaya bien en el proceso".

¿Qué análisis hace del recambio que se está viendo en 'la tricolor'?

"Siempre que un recambio sea positivo es bienvenido, ya que, a final de cuentas, todos como colombianos queremos que le vaya bien a la Selección. Si tengo que estar o no me convocan, siempre apoyaré y enviaré mejor energía para que gane cosas importantes, pueda ir al próximo Mundial y, de paso, juegue como esperamos que juegue en el terreno de juego".

Éder Álvarez Balanta, futbolista colombiano con el Schalke 04 Cortesía de Schalke 04

¿Y cómo ve el hecho de seguir llamando a jugadores como Falcao García, David Ospina, James Rodríguez, entre otros?

"Los referentes siempre son necesarios porque son las personas que marcan el camino y ayudan a los futbolistas que no tienen tanta experiencia en Selección. Cuando tuve la oportunidad de ir, había jugadores como Mario Alberto Yepes, Faryd Mondragón y Amaranto Perea, quienes me guiaron y de los que aprendí. Te enseñan el valor de estar en 'la tricolor'.

¿Se siente en el radar para el próximo Mundial?

"Estando activo, tengo la expectativa de poder hacer parte de la Selección Colombia, entonces si se logra la clasificación, estoy pasando por un buen momento y las cosas van bien, sería bienvenido y el llamado lo tomaría con la mayor de las alegrías. Espero prepararme. Con el profesor Lorenzo hablé hace como seis meses y desde entonces no hablamos más".

En algún punto se especuló con su posible llegada al fútbol colombiano, ¿Qué tan cierto fue?

"Nunca lo he descartado y en algún momento se llegará a dar, peor hay que esperar. Ahora, lo que supuestamente dijeron de que quería ir a Atlético Nacional, no fue cierto. Si bien es verdad que soy hincha de este club, pero está claro que el día que regrese al fútbol colombiano será en el equipo que me de la posibilidad de seguir mi carrera y trabajar muy bien".

Por la manera como se expresa y ve el juego, ¿Ha pensado ser entrenador?

"(Risas) Realmente, lo he pensado, pero no creo que después del fútbol decida ser técnico, aunque nunca se puede decir nunca. La manera en la que hablo o los conceptos, los he adquirido a lo largo de mi carrera y también porque a lo largo de las divisiones inferiores tuvo un profesor que más me marcó y sus aportes me permitieron entender el juego diferente".