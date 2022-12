Éder Álvarez Balanta: "Yo seguí a River Plate desde que Falcao jugaba en el club"

El defensor colombiano, en la actualidad en el Brujas, de Bélgica, tuvo este sábado una conversación con jugadores de las divisiones menores del club argentino.

En River Plate han organizado una serie de charlas y conversatorios entre jugadores que pasaron por el club y ahora están en Europa, desarrollando sus respectivas carreras deportivas con jóvenes de las divisiones menores. Y este sábado, el turno fue para Éder Álvarez Balanta, quien ahora juega con el Brujas de Bélgica.

El zaguero central colombiano habló de sus primeras referencias del equipo de la 'banda roja'. Así comentó que "había tenido la posibilidad de seguir a River en la época de Falcao. Me acuerdo que en Colombia nos juntábamos todos los domingos con mis amigos del colegio cuando hacíamos los trabajos y nos poníamos a ver los partidos de River. Así que un poco sabía del mundo River, pero sin vivirlo".

Álvarez Balanta también recordó los momentos en los que se le dio la oportunidad de llegar a la casa 'millonaria'. "Desde que llegué a River tuve la posibilidad de contar con personas que me ayudaron mucho desde lo deportivo y personal, estaban muy pendientes de mi estado, de cómo me sentía y estaba. El ambiente, el llegar a un entrenamiento en el Monumental y cruzarse a la gente en los pasillos. Siempre me acuerdo mucho de la gente de seguridad. Desde el momento que llegué, siempre tuve buena relación con ellos", contó en la reunión con los juveniles.

