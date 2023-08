Edinson Cavani le ganó el pulso a Roger Martínez: por eso Boca Juniors no buscó fichar al colombiano

Boca Juniors y Racing de Avellaneda se medirán el próximo miércoles 23 de agosto a las 7:30 p.m. (hora de Colombia), por un cupo a la semifinal de la Copa Libertadores. Allí estará el colombiano Roger Martínez, defendiendo los colores de 'La Academia', quien en varias ocasiones estuvo cerca de ser fichado por el club 'xeneize', no obsante, en el momento crucial el elegido por Juan Roman Riquelme fue el experimentado delantero uruguaro, Edinson Cavani.

Cada que llegaba la temporada de fichajes, en el 'mundo boca' sonaba el nombre de Roger Martínez como uno de los principales refuerzos en la delantera del club argentino. Tanto así que a principios de año, el periodista de TyC Sports, César Luis Merlo publicaba la red social Twitter (ahora llamada X) los deseos de Boca Juniors, una vez más, por hacerse a los servicios del colombiano. Sin embargo, eso quedó en ilusiones.

🚨Boca insiste por Roger Martínez, tal como se anticipó el sábado en @TyCSports.

*️⃣Riquelme habló con él. La situación no es sencilla debido a que el 30/6 queda libre del América y, en principio, su decisión es a partir del 1/7 evaluar propuestas. pic.twitter.com/W5vDIwfgwM — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 23, 2023

Aunque el propio Roger Martínez expresó en junio: "Yo soy un agradecido con Boca y con Román (Riquelme), que siempre tuvo interés en mí. Lo que puedo decir es que las veces que me han buscado, no dependía de mí. Boca es un grande a nivel mundial, pero hoy estoy pensando en terminar en unos días mi contrato y ver qué me depara el futuro".

Y si bien, el interés era cierto, el colombiano terminó volviendo, a Racing, el equipo que fue su casa hace unos años, el pasado 28 de julio por un contrato de 18 meses.

Y es que Boca Juniors cuando intentó ir tras el colombiano, siempre se encontró con distintos inconvenientes, según lo reseñó 'TyC Sports'.

"Las anteriores ocasiones que Boca lo buscó aparecieron dos obstáculos: él tenía contrato con el América de México -lo que significa que el Xeneize debería desembolsar una buena cantidad para contratarlo más el contrato- o el club de La Ribera no tenía cupo de extranjero para traerlo", mencionó el medio citado.

Aun cuando, en esta temporada estaban las condiciones dadas para que Roger Martínez llegara al conjunto 'xeneize', pues el cartagenero había quedado con el pase en su poder y Boca Juniors tenía un cupo de extranjero, Juan Román Riquelme se 'volcó' por el mundialista Edinson Cavani, quien venía del Valencia de España.

Aunque el colombiano e integrante del Consejo de Fútbol, Mauricio 'Chicho' Serna afirmó hace dos meses: "Roger Martínez siempre nos va a interesar, siempre nos ha gustado”, ahora el colombiano se enfrentará al que pudo ser su equipo, en una de las instancias más importantes de la Copa Libertadores.