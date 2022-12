Edwin Cardona: “A las personas que dijeron lo que dijeron, las perdono”

El volante colombiano de Boca Juniors habló sobre lo que pasó en su vida tras la acusación de dos mujeres contra él, Wilmar Barrios, Frank Fabra y Manuel Roffo por violencia de género.

Edwin Cardona se volvió a referir sobre lo ocurrido a inicios de este año, en donde se vio inmiscuido en unos señalamientos que a la larga no pudieron ser comprobados, perjudicando su imagen y las de los demás jugadores cafeteros.

Publicidad

Lea acá: Con Jeison Murillo los 90 minutos, Valencia igualó 1-1 frente a Athletic de Bilbao

“Soy una persona muy creyente en Dios, dejó todo en manos de Dios. A nadie le consta lo que supuestamente pasó. Podemos hablar y decir, pero nadie comprobó nunca nadie. La gente se basa por lo que ve en las redes y la televisión, pero nunca se preguntó por el dolor que sentíamos nosotros por lo que había pasado. Los que estaban ahí, sabíamos lo que habíamos hecho. Mi familia lo es todo, mis hijos”, aseguró Cardona en declaraciones difundidas por el diario argentino ‘Olé’.

Vea acá: Roger Martínez, titular con Villarreal en la derrota 1-0 frente a Eibar

El jugador además dijo que “si me toca reunirme con las personas que dijeron lo que dijeron, las perdono porque, en el corazón de Dios, no debe haber rencores. No tengo rencor contra nadie porque mancharon algo que yo sé que Dios lo va a levantar”.

Publicidad

Edwin Cardona terminó diciendo que el único apoyo verdadero que tuvo fue el de su familia y que ahora espera seguir rindiendo con la camiseta de Boca.