Edwin Cardona 'agachó la cabeza', reunió al plantel de Boca Juniors y les pidió disculpas

Edwin Cardona no vive su mejor presente en Boca Juniors luego de la polémica suscitada tras su viaje a Colombia finalizada la Copa América.

Si bien el mediocampista colombiano tenía un permiso, en las huestes del conjunto 'xeneize' lo estaban esperando para que este se sumara al plantel y pudiera competir junto a ellos en la llave de octavos de final de la Copa Libertadores.

No obstante, la realidad fue otra, Edwin Cardona viajó a Colombia a visitar a sus familiares y fue visto en una fiesta, rompiendo la burbuja sanitaría que le hubiera permitido disputar los compromisos pendientes del equipo 'azul y oro'.

Así las cosas se armó toda una polémica alrededor del jugador, quien tuvo que llegar lo antes posible a territorio argentino para poder cumplir con los siete días de cuarentena. Pasado el tiempo, y esperando a que el plantel profesional del equipo cumpliera también con la cuarentena estricta luego de los incidentes en Brasil, el colombiano reunió al equipo para pedirles disculpas.

"Cardona reunió al plantel y al cuerpo técnico antes de que comenzará el entrenamiento, y tomó la palabra. Comenzó pidiendo disculpas, pero al mismo tiempo argumentando y defendiendo su postura de priorizar ir a buscar a la familia" informó Diego Monroy.

Además agregó, para 'F90' de 'ESPN Argentina' que "explicó porque terminó rechazando el chárter y decidió irse a Colombia, aun así dijo que se arrepintió cuando tomó esa decisión y que ya era tarde volver atrás. Entiende que estuvo mal y le explicó eso a los jugadores y a su cuerpo técnico".

Y concluyó el periodista en su relato: "Los que le contestaron, que no habló el cuerpo técnico, fueron los referentes que le dieron a entender que esa actitud no era la ideal, y que no estaban de acuerdo con la decisión que tomó en ese entonces, sobre todo porque había un jugador lesionado y Boca se estaba jugando mucho. Pero obviamente le aceptaron las disculpas".