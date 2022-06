Edwin Cardona cambió silbidos por aplausos de los hinchas de Racing: “Uno debe ganarse ese cariño”

Edwin Cardona de a poco va ganándose el cariño y el apoyo de los hinchas de Racing y comenzó un nuevo campeonato recibiendo aplausos en el ‘Cilindro’, en el 2-1 sobre Huracán.

82 minutos estuvo en cancha el volante antioqueño, en la jornada de sábado del fútbol argentino, lo que le alcanzó para recibir elogios y luego de eso habló con la prensa para dar sensaciones del inicio del campeonato con la ‘Academia’.

“Creo que muy contento, la verdad sufrimos en los primeros minutos, sabíamos que íbamos a enfrentar a un buen rival, pero fuimos justos ganadores. Contento por volver a jugar y ganar”, afirmó Cardona para ‘ESPN’.

Sobre los aplausos, el futbolista colombiano agradeció a los hinchas que lo hicieron y aseveró que siempre da lo mejor de él para beneficio del equipo.

“Uno como jugador siempre quiere dar lo mejor, no quiere que las cosas salgan mal, uno sabe la responsabilidad que tiene, pero la gente se expresa a su manera y uno debe ganase ese cariño. Yo siempre estará agradecido y nunca voy a bajar los brazos, voy a dar lo mejor de mí desde donde me toque. Hay que seguir trabajando, ese cariño uno lo necesita para tener confianza, el apoyo de ellos es importantísimo, pero yo sé la exigencia porque confían en mí. Agradecido con la gente que me aplaudió”, dijo Edwin Cardona.

Para finalizar, el antioqueño explicó las razones del cambió de número en Racing, pasando al dorsal 70, algo que causó sorpresa en muchos.

“No es nada en especial. A mí siempre ha gustado jugar con el 10, y solo se parece, nada en especial. No sabia que se podía jugar con él, el utilero me dijo que sí se podía y lo pedí”, finalizó Cardona.

