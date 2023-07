Edwin Cardona, en la puerta de salida de Racing de Argentina: habló un directivo de su caso

Edwin Cardona llegó a Racing Club de Avellaneda en enero de 2022 proveniente de Boca Juniors. Debutó el 13 de febrero de 2022 en un empate 0-0 frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata, por la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional. Sin embargo, ahora parece que los días vistiendo los colores de la 'academia' se podrían estar terminando.

De hecho, Rubén 'el Mago' Capria, dirigente y uno de los grandes ídolos del equipo argentino habló en entrevista con ESPN de cómo fue que Cardona empezó a perder el protagonismo en Racing. "Siempre es un riesgo la elección de un futbolista. Cardona no nos falló. Con todos los futbolistas uno intenta ayudarle en lo que puede. Él cuando empieza a jugar bien se desgarra. Quedó afuera y ahí el equipo ganó 10 u 11 partidos seguidos y quedó afuera. Eso fue un golpe emocional. No puedes regalar el tiempo, los entrenamientos, la balanza y el regalar eso me parece que fue lo que lo relegó, aparte de la competencia que había en el once titular", comentó.

Igualmente, comentó que siempre puede haber cierto peligro e incertidumbre en materia de si algún jugador dará un buen rendimiento o no en diferentes equipos y para ello, usó una analogía hacia el PSG en el que recordó la cantidad de estrellas que lo conforman, pero, aun así, no logran ganar la Champions League. "Siempre hay riesgos en la elección de un futbolista, entrenador o idea, todas son apuestas y para la llegada de algún jugador tratamos de achicar todo margen de error posible. Aun así, no hay garantías totales con nada, sino ¿por qué el PSG no salió campeón de la Champions League?", en un comentario que, muy probablemente, vaya destinado al 'Tema Cardona'.

Finalmente, fue preguntado por la situación contractual de Edwin Cardona a lo que respondió sin tapujos ni rodeos que lo más posible es que el colombiano deje de vestir de blanco y celeste. "Edwin Cardona si es muy posible que salga", culminó 'el mago'.

¿Qué opina Víctor Blanco, presidente de Racing Club de Avellaneda, sobre Edwin Cardona?

Semanas atrás, el presidente de la 'academia' Víctor Blanco fue preguntado por la situación de Edwin Cardona a lo cual respondió que sintió una gran desilusión por el rendimiento del volante debido a que fue él mismo el que apostó por el talento del ex Atlético Nacional. "Cardona fue una desilusión porque aposté por él. No me quito la responsabilidad, que es totalmente mía. No es que lo traje de capricho y lo puse en el equipo. Sigo sosteniendo que es un gran jugador. A veces pasan cosas por su cabeza que no lo dejan brindarse a una trayectoria como la que él tiene”, aseguró el máximo dirigente del equipo de Avellaneda.

Y es que Edwin Cardona ha venido metido en varias controversias a lo largo de su estadía en Racing, aparte de no dar el rendimiento esperado, siendo la primera en el partido contra Atlético Tucumán en octubre de 2022 cuando tuvo una discusión en pleno campo de juego con Carlos Alcaraz para ejecutar un tiro libre. Finalmente, el colombiano fue el que pateó, pero dejó los ánimos calientes en el vestuario de Racing.

Ahora, se espera que en las próximas horas se diga qué va a pasar con el ya experimentado antioqueño y su rumbo profesional.