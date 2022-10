Edwin Cardona, entre una reunión para definir su futuro en Racing y una nueva oferta

Edwin Cardona no vive un gran presente en el Racing Club de Avellaneda, de Argentina. El volante antioqueño se ha destacado en la 'academia' más por algunos escándalos fuera de los campos de juego que por su misma actuación en los mismos. La última 'metida de pata' del futbolista 'cafetero' se dio en los últimos días cuando le dio un 'me gusta' a una publicación en la cuenta oficial de Boca Juniors, en las que festejaban el título de la Liga de Argentina.

Este miércoles, en las toldas del cuadro 'celeste' de Avellaneda se habló del presente de Edwin Cardona. Fue el propio presidente del equipo argentino, Víctor Blanco, quien dio 'luces' de lo que podrá pasar con el futuro del exfutbolista de Atlético Nacional. Eso sí dejó muy claro que su fichaje no cumplió con las expectativas.

"Esperábamos un poco más de él. Creemos que está en déficit todavía", esas fueron las palabras del máximo dirigente de la escuadra que es dirigida por Fernando Gago en charla con 'Espn'.

No obstante, ahí no paró la conversación sobre el presente de Cardona, ya que Blanco continuó que "hoy la prioridad de Racing es finalizar el torneo. Terminado el torneo se sentará el técnico con Cardona y veremos qué va a pasar. Hoy no es un tema prioritario".

Víctor Blanco en #ESPN: "Edwin Cardona está en déficit con #Racing. Cuando termine el año futbolístico, nos reuniremos para definir su futuro". pic.twitter.com/QxOSco6RWG — Racingmaníacos (@RacingManiacos) October 26, 2022

Edwin Cardona aún tiene contrato con Racing de Avellaneda, pero lo más probable es que por sus constantes actos de indisciplina como en la que fue atrapado por la policía de Argentina conduciendo en estado de embriaguez es que no siga en sus filas. Incluso, en la prensa de Argentina se habla de que el volante antioqueño tiene propuestas de clubes de Ecuador, tal es el caso de Emelec.

Y es que avisa la cuenta de 'Racingmaníacos' que el conjunto ecuatoriano se comunicó con el entorno del jugador y éste se habría mostrado interesado. La relación entre Edwin Cardona y Racing está bastante fracturada, que hasta hace unos días el propio entrenador de la 'academia', Fernando Gago, mostró su indignación por el accionar del talentoso futbolista de nuestro país.

¡Atención! 👇#Emelec se comunicó con el entorno de Edwin Cardona y se mostró interesado en el jugador.



👉 Las charlas recién comienzan y aún no hubo llamado formal a #Racing. El club ecuatoriano lo quiere para 2023.



✏️ @DavilaTomi. pic.twitter.com/Tbio4NaHJQ — Racingmaníacos (@RacingManiacos) October 26, 2022

El centrocampista, de 29 años, ha tenido pocos minutos en lo que va del 2022 con la camiseta de Racing Club de Avellaneda, ya que en la liga local sólo disputó un total de 878, teniendo 23 apariciones, en las que en nueve oportunidades salió desde la nómina titular. Logró anotar en dos ocasiones y recibió cinco tarjetas amarillas. Mientras que en la Copa Argentina no jugó ningún compromiso.