"Edwin Cardona es muy probable que salga de Racing; él relegó tiempo, entrenamientos y eso lo sacó"

Con el pasar de los días el futuro de Edwin Cardona cada vez es más incierto, eso sí, con la posibilidad de su salida de Racing agarrando mucha fuerza y más ahora, con la apertura del mercado de fichajes, donde esperan el colombiano salga para recuperar parte de lo invertido en él, tal y como lo afirmó en las últimas horas el mánager de la ‘academia’, Rubén Capria.

En charla con ‘ESPN’, el dirigente se refirió a uno de los temas de más relevancia en el último tiempo dentro de la institución, que es Cardona, quien ha sido fuertemente cuestionado por diferentes frentes del entorno en el club, que le ha criticado su bajo nivel y diferentes actos de indisciplina en el club.

Con sus declaraciones sobre su deseo de regresar a Atlético Nacional, Edwin casi que aseguró su salida de Racing, misma de la que habló Capria, asegurando que es una posibilidad en este mercado de fichajes: “Sí, es muy posible que salga”.

Sin embargo, a diferencia de los varios rumores que afirman una falta de respeto del mediocampista ‘cafetero’ con el club, Rubén afirmó que su salida se da por otros factores: “Cardona no nos falló. calidad técnica es innegable la que tiene. Cuando empieza a jugar bien se desgarra. A partir de ahí el equipo gana 10-11 partidos seguidos. Quedó afuera. Eso fue un golpe emocional”.

“Después le costó por diferentes cuestiones, por el optimizar todo lo que hace Fernando (Gago). Fernando busca todo el tiempo la optimización del jugador. Es decir, tú no puedes regalar tiempo, no puedes regalar entrenamientos, no puedes regalar nada. Y eso me parece que fue algo que lo relegó. Y aparte que el once inicial de ese equipo estaba muy exigente, estaba muy difícil entrar”, concluyó el mánager de Racing, quien explicó las razones del por qué Edwin no logró cumplir las expectativas dentro del equipo.

¿Cómo le fue a Edwin Cardona en Racing?

El futbolista de 30 años logró completar un total de 34 encuentros disputados con los de Avellaneda, en los que marcó dos anotaciones y una asistencia.

En la presente temporada, el último encuentro en el que el colombiano fue titular se remonta hasta el 23 de febrero de 2023, esto en la victoria 3-1 por Copa Argentina sobre Sportivo General de San Martín.

Cabe resaltar que desde el pasado 14 de mayo, en la derrota 3-0 contra Platense por Liga, Cardona no ha vuelto ha ser tenido en cuenta por Fernando Gago, con quien solo ha sumado siete juegos en este 2023 en Racing.