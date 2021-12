"Edwin Cardona es un jugador indiscutible, que tenía para hacer todo a la perfección y no lo hizo"

Este viernes, apareció en la televisión argentina Carlos Tévez, quien es un referente de la hinchada de Boca Juniors y pese a estar retirado del fútbol, siempre sus apreciaciones serán bien consideradas. En ese orden de ideas, 'el Apache' hizo un análisis de Edwin Cardona, jugador que ha despertado polémicas por sus comportamientos en el equipo azul y oro.

"Es muy difícil ponerme del lado del hincha o del de Cardona. Creo que él se equivocó en un momento muy complicado. Todo Boca esperaba ganar la Copa Libertadores y ya después era tarde independiente de lo que haga. Como jugador es indiscutible, pero creo que él tenía que hacer todo a la perfección y no lo hizo”, dijo el otrora atacante de los 'xeneizes'.

Vea acá el gol por el que condenan a Camilo Vargas, tras la ida de la final León 3- Atlas 2

Cabe señalar que el antioqueño quedó en medio de la tormenta primero cuando prefirió irse de Brasil a Medellín luego de la Copa América, rechazando incluso un avión que le querían poner los directivos del club para su viaje y recientemente quedó como protagonista de un escándalo por haber transgredido las normas de disciplina en la concentración de Boca, antes del partido contra Newell's Old Boys.

De otra parte, 'Carlitos', como le dicen por cariño, también hizo un pequeño comentario con respecto a Sebastián Villa, otro de los hombres que ha tenido inconvenientes más allá de las canchas.

Fichajes del fútbol colombiano: acá noticias confirmadas y rumores de los equipos profesionales

“Tenés que tener muchos huevos para salir adelante de todo ese tipo de situaciones. En algún momento yo no tenía la confianza del técnico y mis compañeros me miraban de costado, pero me la banqué y lo pude dar vuelta”, finalizó Tévez.