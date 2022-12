Edwin Cardona explotó en redes sociales, con unas declaraciones falsas relacionadas a River Plate

El mediocampista colombiano, quien actualmente milita en el Pachuca, de México, y quien estuvo en Boca Juniors, publicó una imagen en su cuenta de Instagram negando rumores que lo relacionan al equipo ‘millonario’.

Edwin Cardona, quien juega en el Pachuca, de México, se reportó en sus redes sociales para negar unas supuestas declaraciones que lo vinculan a él con River Plate, de Argentina.

"Me contaron del interés de River, si me llaman haría todo lo posible por ir. Juanfer me contó lo que es por dentro. En el Boca tuve una mala experiencia, en ese vestuario había más egos que fútbol. Me corrieron como un perro, es un mal recuerdo", escribieron en la noticia falsa.

Ante eso, Cardona salió al paso de esas declaraciones y en su cuenta de Instagram pidió que “quisiera saber que medio o persona es el mal intencionado que está generando polémica con este tipo de comentarios”.

Además, el mediocampista colombiano, quien militó en Boca Juniors, máximo rival de River, afirmó que “no he hablado con ningún equipo, mi actualidad es el Pachuca y punto, gracias”.

