Edwin Cardona habría tenido una oferta de Arabia Saudita, según afirman desde Argentina

Edwin Cardona está con su futuro al aire ya que el técnico de Racing, Fernando Gago no lo tiene en sus planes. Por eso, desde ya se menciona del futuro del talentoso volante colombiano.

Y a las manos del club argentino y del futbolista antioqueño llegó una atractiva oferta desde el ahora popular balompié de Arabia Saudita, tal y como mencionan desde el cono sur, este domingo.

“Al Alkhood, club recientemente ascendido a primera división de Arabia Saudita, buscó a Edwin Cardona. Estuvo negociando para llevárselo a préstamo por un año y con opción de compra, pero el colombiano finalmente desistió de ir por cuestiones personales”, informó el periodista Cesar Luis Merlo.

Así las cosas, se vendrán semanas en las que al colombiano le lleguen ofertas del fútbol internacional, ya que un regreso al balompié colombiano aún no se ver cercano, más allá de su intención expresada hace algún tiempo de en un momento volver a Atlético Nacional, club del que es hincha.

Eso sí, Cardona tendrá que estar a tope físicamente, ya que sin competencia oficial, sin un lugar en Racing, apenas está entrenándose y esperando que llegue una propuesta que sea atractiva para el equipo y para él.

De hecho, desde las toldas del cuadro de Avellaneda han hablado recientemente sobre lo decepcionados que han estado con el futbolista, por el que apostaron y pagaron un buen dinero, para tenerlo en sus filas.

“Es muy posible que salga. Cardona no nos falló porque su calidad técnica es innegable que tiene. Cuando empieza a jugar bien se desgarra. A partir de ahí el equipo gana 10-11 partidos seguidos, quedó afuera y eso fue un golpe emocional”, comentó Rubén ‘Mago’ Capria, mánager de Racing.

Además, el propio presidente de la ‘Academia’ también expresó su malestar con el nivel que no pudo mostrar el colombiano.

“Cardona fue una desilusión porque aposté por él. No me quito la responsabilidad, que es totalmente mía. No es que lo traje de capricho y lo puse en el equipo. Sigo sosteniendo que es un gran jugador. A veces pasan cosas por su cabeza que no lo dejan brindarse a una trayectoria como la que él tiene”, señaló en su momento Víctor Blanco, máximo dirigente del club argentino.

Y es que entre lesión, una que otra polémica, y la poca confianza del técnico Fernando Gago, Edwin no logró consolidarse y poner a las órdenes de Racing la calidad que se le conoce desde sus inicios en el fútbol profesional.