Edwin Cardona no está en lista de convocados de Racing de Avellaneda para enfrentar a Colón

Edwin Cardona no fue no pasa por su mejor momento con Racing de Avellaneda. El volante colombiano no hace parte de la lista de convocados por el conjunto 'azul' de Avellaneda para el encuentro que tendrán este viernes 14 de octubre contra el Colón de Santa Fe, en duelo que corresponde a la jornada número 25 de la liga del fútbol de Argentina.

En las últimas horas se conoció el listado oficial del cuadro argentino que es dirigido por Fernando Gago. El timonel de 36 años eligió un total de 22 futbolistas para dicho partido, que comenzará a las 2:30 de la tarde, hora de nuestro país en el Estadio Brigadier López, más conocido popularmente como el Cementerio de los Elefantes, en la ciudad de Santa Fe.

No obstante, el que sí hace parte de la plantilla que viajará a Santa Fe está Johan Carbonero, de gran presente en la 'academia' y quien en los últimos partidos ha brillado con buen fútbol en la cancha y sus buenas actuaciones con la camiseta del conjunto argentino ha sido destacada tanto por sus compañeros del plantel, el propio entrenador Fernando Gago y también por la prensa del país del tango.

Esta es el listado de convocados de Racing para el juego contra Colón:

Y es que esa actualidad del futbolista colombiano, Edwin Cardona, también se refleja fuera de los terrenos de juego, ya que en las últimas horas informaron desde Argentina que habría sido sorprendido conduciendo bajo los efectos del alcohol; dichas situaciones no lo dejan bien parado.

Y no sólo ha sido ese momento, ya que en la presente semana el exfutbolista de Atlético Nacional se vio involucrado en un encontrón con su compañero Carlos Jonas Alcaraz, a quien le quitó el cobro de un tiro libre y posteriormente su ejecución no fue la mejor, siendo objeto de burlas y chiflidos de los aficionados. Esto en los últimos minutos del partido frente a Atlético Tucumán.

Racing de Avellaneda se ubica en la actualidad en la tercera casilla del fútbol de Argentina con 44 puntos, las mismas unidades de River Plate, que es segundo en la tabla general y a cuatro enteros de Boca Juniors, que es líder y actual campeón del certamen de aquel país.

El partido contra Colón de Santa Fe es fundamental para los dirigidos por Fernando Gago y compañía para no perder las opciones de quedarse con el trofeo en el balompié de aquella nación.