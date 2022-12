"Edwin Cardona no está gordo, tiene calidad, ¿cómo no me va a gustar?", Presidente de Monterrey

Duilio Davino, presidente del Monterrey, de México, dijo este jueves que el volante colombiano podría volver al club, en caso de que Boca Juniors no haga uso de la opción de compra que tiene por él.

Edwin Cardona ha sido tema en los últimos días tanto en Argentina como en México. Este jueves, desde territorio mexicano, Duilio Davino, presidente de Monterrey, se refirió a las posibilidades de que el colombiano vuelva a la disciplina del club para 2019.

"Siempre puede regresar porque es un activo del Club, todavía no lo he hablado con Diego porque la primera opción la tiene Boca. Al renovarlo habrá que tomar la decisión cuando Boca decida si lo compre o no", indicó Davino sobre Cardona, en declaraciones reproducidas por 'Multimedios'.

El dirigente de 'Rayados' siguió indicando que el equipo argentino aún no se ha manfestado sobre la opción de compra que tiene por el futbolista antioqueño.

"Aún no es el tiempo, el tiempo es al final del año. No es mucho de acercarse es pago o no pago de parte de Boca, a finales de noviembre", agregó.

Duilio Davino finalizó comentando que "Edwin Cardona no está gordo, tiene mucha calidad, ¿cómo no me va a gustar".

En el mismo tema, desde territorio argentino Daniel Angelici, presidente de Boca, manifestó hace un par de días que aún no han definido el tema del exjugador de Nacional, Junior y Santa Fe.