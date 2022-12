Edwin Cardona no se guardó nada y le respondió a Barros Schelotto: “Me dolió salir de esa manera”

El mediocampista colombiano rompió el silencio y habló de su salida de Boca Juniors. Manifestó que su primera opción era quedarse, pero nadie el club argentino se comunicó con él.

Llegó el día en el que Edwin Cardona habló de su salida de Boca Juniors. No se guardó nada, le respondió a Guillermo Barros Schelotto, se mostró enojado y al mismo tiempo dolido por la forma en la que terminó su ciclo con la camiseta azul y oro.

“No quería terminar de la manera en la que terminé con Boca. Siempre di lo mejor de mí para el club. Quería quedarme, era mi anhelo, pero nunca nadie se comunicó conmigo ni siquiera para tener una charla o algo para quedarme", aseguró el colombiano al canal argentino ‘Fox Sports’.

Frustrado, el hoy jugador del Pachuca, reconoció que sintió un orgullo “jugar en el más grande Argentina” y por eso se sorprendió cuando de un momento a otro dejó de ser importante para el equipo.

"La razón del entrenador fue que había otros jugadores y que él estaba probando el equipo, pero nunca me dieron la oportunidad de seguir demostrando cómo jugaba yo. Nunca me dejé de entrenar bien, hasta el último día me sacrifiqué", señaló.

“Más de un compañero me felicitó por cómo me entrenaba, por la actitud, por no bajar la guardia. Supieron cómo me entregué, cómo sufrí, cómo me dolió. Perder la final fue durísimo, para mí es algo que me va a quedar marcado para toda la vida”, prosiguió.

De hecho, Cardona manifestó que esperó hasta el último momento para continuar su carrera en Boca, pero esto nunca se dio.

“Me hubiera gustado quedarme. La primera opción era Boca. Me quedé tiempo parado, aguanté hasta el 27 de diciembre, cuando preguntó Pachuca. No me podía quedar sin el pan ni el queso. Lo único que me comunicaban era cuándo iba para la tribuna”, argumentó.

Eso sí, no ocultó su deseo de volver a vestirse con la camiseta ‘xeneize’. "Ojalá algún día tenga la oportunidad de volver a este gran club porque me dejó marcado de por vida. La hinchada, la gente, cómo me trataron; eso a uno lo motiva”.

Al final, le dedicó unas palabras a su exentrenador, quien afirmó en días pasados criticó la actitud del colombiano mientras lo entrenó.

“No le diría nada a Guillermo, no tengo rencores. Sí me molestó lo que dijo de la actitud, pero eso le pasa a cualquier jugador. Yo quería jugar y darle una mano al equipo. Si lo veo me tomaría un café con él, le preguntaría qué pasó y qué me faltó”, finalizó.

