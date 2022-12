Edwin Cardona no se presentó en Pachuca y en México lo vinculan con Europa

Los ‘Tuzos’ iniciaron este lunes su pretemporada, pero el volante colombiano no se reportó y según el presidente del equipo tiene ofertas del fútbol europeo.

Edwin Cardona pertenece al Monterrey, pero durante el draft mexicano Pachuca se hizo con sus servicios para la siguiente temporada. Sin embargo, el volante colombiano agradeció el interés de los ‘Tuzos’ pero declaró que entre sus planes no está vestir su camiseta.

Publicidad

Este lunes, Pachuca inició sus trabajos de pretemporada, pero Cardona no se reportó ni se presentó a la práctica. Los ‘Tuzos’ adelantarán su preparación en Acapulco, pero no cuenta con el ex Atlético Nacional, quien según dijo su presidente tiene ofertas de Europa.

Por esta razón, Pachuca contrató a Ángelo Sagal, ya que desde el principio supieron que el tema de Cardona sería complicado.