Edwin Cardona, nuevamente centro de críticas por la forma en la que calienta antes del partido

Edwin Cardona no ha tenido un buen paso por Racing, entre una lesión, pocos minutos y críticas por parte de los hinchas y de la prensa.

Pues en las recientes horas hubo un ‘nuevo capítulo’ en el que el volante antioqueño fue protagonista, nuevamente por la actitud que muestra en el equipo de Avellaneda.

Publicidad

Cardona fue suplente, no sumó minutos en el triunfo 1-0 de Racing sobre Platense, en la noche de domingo, pero lo que fue noticia es un video que se viralizó en redes sociales, en el que se le ve calentando de forma displicente, al lado del también colombiano Johan Carbonero.

De hecho, la persona que publicó el video en Twitter, acompañó el contenido multimedia del siguiente mensaje: “Esto es una vergüenza Racing”.

Además, en redes sociales no tardaron en llegar las críticas para Edwin Cardona, ya que el club de la ‘Academia’ pagó tres millones de dólares por él, pero no ha mostrado actitud adentro y afuera de la cancha, por lo que los señalamientos no se han hecho esperar.

De hecho, hace algunos días el técnico Fernando Gago lo dejó afuera de la convocatoria, por supuesto sobrepeso, algo que nuevamente se vuelve hablar en su estadía en el fútbol argentino.

Publicidad

En Twitter también se leyeron comentarios más parciales de periodistas, en los que escribieron que “para revertir su momento, Cardona tiene que poner de su lado también. No es por acá”.

Con ese panorama, habrá que esperar qué será del futuro del volante colombiano en Racing, tras los constantes señalamientos, sin buen estado físico y sin la confianza del técnico Fernando Gago.

Publicidad

Hasta la fecha, Edwin Cardona ha disputado once partidos, de las 20 jornadas que se han disputado del actual campeonato argentino, pero en la mayoría ha estado como suplente y ha sumado pocos minutos. Además, no ha marcado ni ha dado asistencias.