Edwin Cardona: "Nunca le voy a cerrar las puertas a Nacional, pero nadie se ha comunicado conmigo"

Edwin Cardona no ha tenido la temporada esperada en Racing de Argentina. El volante llegó como un refuerzo estelar, pero hasta ahora no ha tenido su mejor versión en la 'academia'.

Recientemente surgió una versión en Argentina que decía que el jugador podría volver a Atlético Nacional y que la directiva del conjunto de Avellaneda le habría dicho que no seguiría.

Publicidad

Mediante un en vivo en Instagram, Cardona aclaró estas versiones que lo vinculan con el conjunto 'verdolaga' y lo alejan de su actual equipo.

"Quiero aclarar varias cosas que salieron en redes sociales y medios, por un periodista de dijo algo", inició comentando el volante colombiano.

"Nadie se ha comunicado conmigo para decirme que me voy de Racing, o que invirtieron un monto que dijeron, que también es falso. Esa cifra no es real, fue otro dinero", indicó Cardona, sobre las versiones que nacieron este martes de su salida del equipo.

"Nunca he pensado en irme de Racing, vine con un sueño, con ilusión. El equipo lo está haciendo bien, somos 30 futbolistas y creo que todos tenemos las mismas chances de jugar. Yo lo que hago es trabajar, mañana tengo que entrenar como todos", recalcó el mediocampista nacido en Medellín, acerca de su actualidad en el club.

Publicidad

"La gente que me ha criticado está en todo su derecho, porque de pronto esperan más de uno. Como ser humano, a veces le pueden ocurrir cosas a uno que los demás no saben", añadió Cardona, sobre el disgusto del hincha de Racing con él.

"Siempre salgo con la cabeza en alto y dejo lo mejor de mí donde me toque ir. Dicen que no soy profesional, que soy indisciplinado, pero también me la banco y siempre trabajaré", continuó diciendo el futbolista, haciendo referencia a los comentarios que le hacen.

Publicidad

"La gente sabe que soy hincha de Atlético Nacional y que siempre respetaré al equipo, porque me dio todo, me dio a conocer. Nunca le voy a cerrar las puertas, pero nadie se comunicó conmigo para llevarme", finalizó señalando Cardona, sobre otra versión que decía que volvería al conjunto 'verdolaga.