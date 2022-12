Edwin Cardona: “Ojalá Juan Román Riquelme me meta la llamadita para volver a Boca Juniors”

El mediocampista nacional, quien actualmente juega en el Tijuana, de México, se refirió a la situación que pasó con Boca Juniors hace un par de años y de las intenciones que tendría de volver al club ‘xeneize’.

Este lunes, Edwin Cardona dialogó con ‘Fox Sports’ en Argentina, y desveló las ganas que tiene de retornar a Boca Juniors, club en el que dejó una grata imagen al paso de dos temporadas.

Además de sus recuerdos y añoranzas con el cuadro azul y oro, recordó varios pasajes de su carrera deportiva y de las amistades que tiene en el fútbol.

* Volver a Boca Juniors

“Sí tengo una buena comunicación con él (Juan Román Riquelme), siempre nos hablamos y la verdad no cojo eso como excusa para que me lleve; pero ojalá que me vuelva a meter la llamadita para volver. Si me llama vuelvo; claro. Sí tengo muchas ganas de regresar”.

* ¿Le faltó en Boca?

“Sí, el hincha y yo también me quedé con las ganas de poder haberle dado más a la institución y yo sé que hubiera logrado cosas más importantes si me hubiera quedado más tiempo. La decisión en ese momento no fue mía”.

* No jugar la final de Libertadores en 2018

“Yo sufro mucho cuando estoy en la tribuna. A mi me gusta jugar esos partidos, y también era una revancha jugar contra River por volver a jugar una final contra ellos, pasó con Nacional, en Sudamericana. Me sorprendió ver la final desde la tribuna”.

* Amigos en el fútbol

“Hablamos mucho con ‘Juanfer’ Quintero. Nunca hablamos de que se vaya de River, más bien lo felicito; cuando se lesionó y ahora que se recuperó hablamos. La verdad que él es un gran ser humano, él es un crack. Con ‘La Máquina’ compartimos hasta en Selección; él como se ha vuelto en su nivel es un fenómeno”.

* Anécdota después de quedar eliminado con Colombia

“De la Copa América de Chile tengo una foto con Carlos Tévez y Lionel Messi, era la primera vez que jugaba un torneo importante con la Selección Colombia, los esperé y les pedí la foto. Cuando llegamos al hotel, un compañero me regañó por eso”.

