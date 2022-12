Edwin Cardona por Sebastián Villa: el trueque de colombianos entre mexicanos y argentinos

Los futbolistas nacionales, quienes militan en el Xolos de Tijuana y Boca Juniors, respectivamente, estarían de las posibilidades para tomar nuevos aires en sus carreras deportivas.

Es un hecho conocido que Edwin Cardona pretende volver a Boca Juniors, de otra parte, Sebastián Villa piensa en un nuevo rumbo, tras su situación legal en territorio argentino.

Como una “posibilidad”. Así lo manifiesta el diario ‘Olé’, en Argentina; dado que surgió el rumor de un truque entre el par de futbolistas antioqueños en el fútbol del exterior.

Si bien es cierto, Cardona Bedoya ha dicho recientemente que le gustaría volver a las filas del ‘xeneize’. Además, el vicepresidente segundo del club ve con buenos ojos el retorno del volante creativo.

También porque Gustavo Quinteros, entrenador de los Xolos de Tijuana, sobre lo dicho por el colombiano señaló: “lo respeto, pero no me gusta que esté deseando ir a otro lado, no me parece bien. Quiero jugadores comprometidos en mi equipo".

Y Jorge ‘el Patrón’ Bermúdez, uno de los miembros del Consejo de Fútbol de Boca, tocé el tema, "nosotros lo vemos como una posibilidad importante pero hay que ver muchos detalles en los cuales pueda o no pueda ser parte de nuestra institución. Esos detalles son económicos, futbolísticos, teniendo en cuenta a nuestro entrenador".

Sin embargo, la situación para Villa Cano es más complicada. A raíz de su lío judicial con Daniela Cortés, por la denuncia de violencia de género, no puede salir de territorio argentino.

Pero justamente, dicho por ‘Ole’, el extremo sí podría tener una opción para jugar en un fútbol diferente al del Cono Sur: “¿Qué ocurre si a Villa le aparece una oportunidad para continuar su carrera en otro país? En ese caso, no se descarta que, a través de un recurso de amparo, pueda logar un permiso especial que le permita ejercer su derecho a trabajar en otro Estado que no sea el argentino”.