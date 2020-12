Edwin Cardona: "Quiero final con River para morir en la guerra, no como me tocó desde la tribuna"

Edwin Cardona es el hombre de moda en el fútbol de Argentina en los últimos días. Sus grandes actuaciones con Boca Juniors , tanto en la Copa Libertadores como en el torneo local, lo convierten en el futbolista que más elogios se ha llevado por parte de la prensa de aquel país.

En el certamen continental, el 'Xeneize' dio un paso importante hacia los cuartos de final, al ganarle 0-1 a Internacional de Porto Alegre en el juego de ida en Brasil. Si se confirma su avance a la siguiente ronda, se mantiene firme la ilusión de los hinchas argentinos de ver una nueva final entre Boca y River Plate . Hecho que en lo personal, para el antioqueño sería una revancha porque "no tuve la oportunidad de jugar la final en diciembre del 2018".

Son muchas los factores que han influido en el alza de su rendimiento. El estado físico, la confianza brindada por Miguel Ángel Russo , la posición en la cancha, la asociación dentro del campo con otros jugadores de calidad, entre varias cosas más, fueron los principales temas a los que se refirió el volante antioqueño en una extensa entrevista en el programa 'Fútbol 90', de 'ESPN Argentina'.

*Opinión acerca de una hipotética final contra River Plate en Copa Libertadores

"Sí, claro que me gustaría. Todo el mundo desearía una final con River o jugar contra ellos. No sería revancha, pero lo tomaría como revancha personal porque no tuve la oportunidad de jugar la final en diciembre del 2018. Las ganas siempre van a estar, siempre va a ser el rival, el clásico. En lo personal quitarse la espinita de aportarle poco o mucho al equipo, porque uno desde la tribuna no puede aportar como uno quisiera en el terreno de juego. Me puede ir mal o bien, pero morir en la guerra, no morir como me tocó desde la tribuna. Igualmente siempre estuve con mis compañeros y siempre voy a estar ahí, para apoyar".

*Su posición preferida en la cancha

"Yo me siento cómodo por izquierda y también de 10. En beneficio del equipo, no tengo una posición fija. Trato de acomodarme con mis compañeros. Desde que debuté, siempre he jugado por izquierda, obviamente tratando de buscar siempre el remate. No tengo la misma velocidad de (Sebastián) Villa o de (Eduardo) Salvio, entonces no puede decirse que soy extremo. Pero yo me siento cómodo por la banda, trato de cerrarme para dejarle el carril a Frank y me gusta rematar".

*Sociedad por la banda izquierda con Frank Fabra

"Fabra es un crack. Siempre le digo "¡pasa, pasa!", porque tiene que pasar. Pero también tiene que pasar para atrás, ja. Y él me dice 'cubríme', pero él sabe que estamos en ataque. Él tiene que volver más rápido, ja. El juega como es en la vida, con alegría.

*Comparación con Juan Fernando Quintero

"'Juanfer' ha tenido la oportunidad de demostrar sus cualidades en muchos equipos. Pero él es un poco más pasador, de recostarse un poquito más atrás, de tirar pelotazos. A mí, cuando estoy en la banda, me gusta encarar mano a mano. 'Juanfer' de pronto no tiene esa facilidad, es más de tocar la pelota, de poner un pase filtrado. Tuve la oportunidad de jugar con él en la selección y tenemos una gran amistad. Cada uno tiene sus virtudes".

*Confianza que le brindó Miguel Ángel Russo

"Me dio la confianza el Profe, habló conmigo desde que llegue, solamente tenía que ponerme a punto, trabajar. Y eso vengo haciendo: trabajar y trabajar. Dar lo mejor de mí para el equipo y aportar mi granito de arena a beneficio del grupo".