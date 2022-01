Edwin Cardona recibió un nuevo 'palito' de uno de los ídolos de Boca: "No entiendo a qué juega"

Edwin Cardona salió de Boca Juniors en este mercado de pases y fichó por Racing de Avellaneda, otro de los grandes clubes de Argentina; el volante no terminó de convencer a los directivos del club 'xeneize', quienes no hicieron uso de la opción de compra por el jugador.

Mucho se habló tras su salida teniendo en cuenta que el centrocampista, en su primera etapa en el club, fue uno de los hombres destacados; posteriormente, en su segundo paso por el equipo, situaciones ajenas al rendimiento en la cancha terminaron dejándolo por fuera del cuadro dirigido por Sebastián Battaglia.

Uno de los colombianos que más se destacó en el cuadro 'bostero' dedicó unas palabras para el futbolista antioqueño: nada más y nada menos que Oscar Córdoba, unos de los ídolos del cuadro 'azul y oro', quien se refirió al centrocampista exTijuana para el podcast Futvox Colombia, dirigido por el periodista Walter Safarian.

"Lamentablemente en Cardona he encontrado que no supo darle la prioridad que merecía un equipo como Boca. Boca te exige 7x24, así es el 'Mundo Boca'. Lamentablemente no se dio cuenta dónde estaba parado y perdió la gran oportunidad" afirmó el también exarquero de la selección Colombia.

El vallecaucano, quien confesó haber recomendado a Cardona para Boca Juniors, fue crítico con su decisión de venir a Colombia para sus vacaciones en vez de disputar los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Atlético de Mineiro.

"Cuando Boca tenía la posibilidad de comprar sus derechos y él deja de lado la responsabilidad, se queda aquí en Medellín luego de la Copa América. Por favor, a nosotros nos montaban en avión privado de Bolivia para llegar a jugar el clásico contra River", añadió.

El volante dejó un saldo de 24 goles y 17 asistencias en 84 partidos disputados con el club bonaerense.