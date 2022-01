Edwin Cardona recibió voto de confianza de una voz autorizada en Racing de Avellaneda

La llegada de Edwin Cardona a Racing no ha sido fácil, luego de que diera positivo por COVID-19 y todavía no se ha podido incorporar a los entrenamientos a la par con sus nuevos compañeros.

No obstante, la apuesta que hizo el elenco argentino por el colombiano se evidencia por lo comentado en entrevista con 'ESPN' por Rubén Capria, hombre importante en la incorporación del mediocampista a Racing.

“Obviamente que las características de Edwin nos gustan, la organización de juego, hacernos eje de la estrategia. A mí me gustaba ese rol en el campo, estamos muy contentos con la incorporación de Cardona, un talento muy importante. No solamente es un jugador de peso propio sino lo que contagia al plantel, ayuda a elevar el rendimiento de los compañeros y genera esa retroalimentación futbolística”, dijo el exjugador.

En cuanto a los temas disciplinarios, Capria aseguró que hay que darle tiempo y no salir de forma apresurada a estigmatizar.

“Yo no podría hacer un juicio de alguien que no conozco en el día a día, lo que sí es que no dudo de su capacidad. Las personas necesitan el cariño, sentirse arropados, valorados, importantes, así cualquiera se compromete. Para nosotros empieza una historia nueva, él es un jugador inteligente, de Selección, con posibilidades de ir a un Mundial”, añadió.

Finalmente, habló acerca de los futbolistas contagiados que se presentan en el club, entre ellos, Edwin Cardona actualmente.

“Estamos contentos con el plantel que se ha conformado, están entrenando muy bien, a pesar de este contexto tan difícil, con esta cuestión del Coronavirus. Ya son 13 jugadores que vienen del aislamiento al entrenamiento, esperamos que no sean más”, sentenció.