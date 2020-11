Edwin Cardona sobre su regreso a Boca Juniors: "Estoy disfrutando al máximo estar acá"

Prometedor ha sido el arranque de liga argentina para Edwin Cardona en Boca Juniors , nombre que ha causado demasiada expectativa dentro de los fanáticos 'xeneizes' para la temporada. Su nivel estuvo en tela de juicio apenas se oficializó su fichaje, al no haber tenido mucha continuidad en Xolos de Tijuana, pero los primero partidos en su regreso a Argentina ha mostrado destellos de calidad.

A la par de su buen nivel, también ha destacado el rendimiento colectivo del equipo azul y oro, que ganado cinco de sus seis partidos desde que se reanudó el fútbol.

"Vamos por buen camino, hay que ir paso a paso, no nos podemos adelantar. No puedo decir que vamos a ser campeones en dos meses porque puede no ser así", dijo el volante antioqueño en diálogo por el programa 'Sportia', de 'TyC Sport', ates de emprender vuelo a Barranquilla.

"Estoy disfrutando al máximo estar acá y si se da la revancha, o no, seguiré disfrutando hasta donde más pueda. Si se da, sería genial. Y obviamente tener la oportunidad de jugar o estar en el banco. Las ganas siempre van a estar de jugar contra el rival", declaró sobre una hipotética nueva final de Copa Libertadores contra River Plate .

Así mismo, Edwin Cardona tuvo tiempo para referirse a la situación de Sebastián Villa, quien volvió a tener minutos con Boca Juniors casi ocho meses después, aunque no dio muchos detalles.

"Sabemos lo que significa Sebastián para el equipo, lo demostró, es un gran jugador. En la vida personal, cada quien tiene su vida, uno no se puede meter pero desde lo que podíamos, lo ayudamos y apoyamos siempre", sentenció el talentoso mediocampista.