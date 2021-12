Edwin Cardona también tuvo problemas de indisciplina con Martín Palermo, cuando jugaba en Pachuca

Edwin Cardona volvió a entrar en la polémica del fútbol argentino con la camiseta de Boca Juniors , el volante no fue titular en el partido contra Newell's Old Boys, debido a unos presuntos comportamientos de indisciplina.

Todo esto, han dado pie para que Martín Palermo, histórico goleador del club 'xeneize', se refiriera al jugador colombiano.

Palermo, dirigió a Cardona cuando este jugaba en el Pachuca, y mientras estaba bajo las ordenes del entrenador argentino, fue una pieza clave para el equipo y tuvo un rendimiento bastante aceptable, sin embargo, algunos comportamientos lo mantuvieron alejado por un tiempo del puesto de titular.

"A Edwin lo tuve en Pachuca. Nos clasificó él porque tuvo un rendimiento tremendo y eso lo llevó a la Copa América. Pero después, al volver de la Copa y no hacer pretemporada, bajó su nivel y prioricé a sus compañeros. Los primeros seis meses fue el mejor. El equipo está por encima de cualquier nombre o talento del jugador. Si las prioridades me van a terminar afectando al equipo, no van a estar", expresó Palermo en 'TyC Sports'.

Al hoy entrenador de Aldosivi, se le fue preguntado si Cardona tendría un espacio en su equipo, respondiendo lo siguiente: "Si me ofrecieran al jugador que se vio en el primer semestre lo agarro", finalizó.