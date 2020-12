"Edwin Cardona tiene libertad para jugar por la confianza de Russo, antes lo ponían de extremo"

En las dos últimas presentaciones de Edwin Cardona con Boca Juniors solamente ha cosechado buenos comentarios, altas calificaciones y reconocimiento tanto de la prensa en Argentina, como de los hinchas 'xeneizes'. Dos goles en la victoria 2-0 sobre Newell's Old Boys, el domingo pasado; y un partido de 9 puntos en el triunfo 0-1 contra Inter, de Brasil, por Copa Libertadores son la confirmación del destacado momento del colombiano.

Cardona volvió para este 2020 a las filas 'xeneizes' tras un periplo por Monterrey, Pachuca y Xolos, de México. Eso era algo que anhelaba, tras su primera experiencia en Boca entre 2017 y 2019.

Y por lo pronto, el mediocampista parece ir en la vía correcta de la mano del técnico Miguel Ángel Russo, quien ya le ha dado opción de jugar 506 minutos, en su segunda etapa con la camiseta azul y oro.

"Es una versión de Cardona más madura de la que vimos en su primera era acá, porque el talento siempre es el mismo, pero la conciencia y el aprovechamiento que los jugadores le dan a su materia prima es diferente y varía de acuerdo a su estado mental. Ahora tiene la posibilidad de ganar la Libertadores con un técnico que lo valora y con un Riquelme que siente una debilidad especial por él", analizó el periodista argentino Juan José Buscalia, de 'Blu Radio'.

Buscalia también hizo un parangón entre lo que quería el entrenador Guillermo Barros Schelotto y ahora lo que pretende explotar del jugador de Selección Colombia el actual entrenador de los 'xeneizes'.

"Russo le dio un espacio y libertad a Edwin, mientras que con Guillermo lo ponía como un extremo y él no se siente bien así. Cardona necesita tener el balón, asociarse como ahora con Tévez. Cardona tiene un talento maravilloso y así hay poco en Argentina, creo que él le aporta mucho a Boca porque le da una cuota de juego que no tenía Boca, era muy rápido, pero no tenía juego. Cardona le aporta fluidez y precisión en el pase a Boca", agregó el reconocido periodista.

Sin embargo y pese al buen momento, para el futbolista antioqueño no todo se ha dicho, sino que hay alta exigencia. "Boca tiene un plantel numeroso y creo que Cardona está en una etapa donde tiene que demostrar todo lo que puede aportar. Hay que darle tiempo, conocimiento con sus compañeros y ahora que Eduardo Salvio volvió de una lesión; debe ganarse un puesto".

Ahora, Boca Juniors se alista para el partido del próximo domingo contra Talleres de Córdoba, en la Liga de Argentina y habrá que esperar qué decisión toma el cuerpo técnico en cuanto a la rotación de la nómina o la continuidad para los futbolistas que vienen jugando.