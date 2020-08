"Edwin Cardona trae un salto de calidad para Boca Juniors": elogios para el colombiano

Edwin Cardona es uno de los temas de moda en Boca Juniors y en general en el mercado de fichajes del fútbol argentino, que desde hace un par de semanas retomó actividades con entrenamientos graduales de los clubes, en medio de la pandemia del coronavirus.

El jugador colombiano que terminó de arquero en México tras expulsión de Nicolás Vikonis

Y precisamente este lunes, Jorge Amor Ameal, presidente de Boca Juniors, se refirió al volante que viene procedente de Xolos Tijuana, de México.

"A Edwin Cardona la esperábamos en enero del año pasado y por suerte hoy llega al club. Estamos muy contentos, estas son todas decisiones del técnico, del equipo de asesores y de Juan Román (Riquelme)", dijo el dirigente a 'Superdeporte' y en declaraciones reproducidas por 'TyC Sports'.

Tremendo defensor que le salió a Sebastián Villa en Argentina

"No hay absolutamente nada. No nos olvidemos que este equipo es el último campeón y creo que lo de Cardona trae un salto de calidad", agregó Amor Ameal con respecto a las futuras contrataciones que podrían llegar al equipo que orienta Miguel Russo y que no confirma más nuevas caras, para cuando vuelva el fútbol.