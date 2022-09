Edwin Cardona y un misterioso mensaje, luego de los incidentes con hinchas de Racing

El futbolista Edwin Cardona no pasa por un buen momento en el fútbol argentino y el último fin de semana fue noticia, pero no por su actuación en la victoria de su equipo 2-1 frente a Unión como local, ya que no sumo ningún minuto; sino por un cruce que tuvo con algunos seguidores del Racing de Avellaneda.

Un video publicado por el canal 'Tyc Sports' en sus redes sociales, dejó en evidencia el tenso momento que vive Cardona con los hinchas de 'la academia': “El colombiano fue suplente ante el Tatengue y ni siquiera ingresó. Sin embargo, vivió una intensa jornada con los hinchas que se encontraban detrás del banco de los suplentes y decidió responder con gestos a los silbidos y gritos en su contra. Al llegar al banco, el futbolista de 29 años les tiró besos a la tribuna y más tarde, cuando salió a realizar la entrada en calor por si le tocaba entrar, les respondió gesticulando con su mano simbolizando que "sigan hablando". No obstante, el cruce no terminó ahí”, contó el periodista del citado medio, detallando con las imágenes el difícil momento del talentoso volante colombiano en Argentina.

Pero la polémica no quedó ahí, y luego de que algunos socios y seguidores que estuvieron presentes en el estadio Presidente Perón de Racing, insultaron al jugador y hasta le dijeran que "dejará de robar", Edwin Cardona hizo un descargo en sus redes sociales con un misterioso mensaje.

En su instagram oficial @e.cardona10, en las últimas horas, el jugador colombiano publicó en sus historias, una foto de una persona encapuchada caminando por la calle de noche y escribió: "Nadie ve tu lucha ni tu dolor, pero todos ven tus errores", seguido de emojis de manos saludando.

El misterioso mensaje de Edwin Cardona en redes sociales

Cardona también compartió un video del predicador Ramon Nova, llamado "La crisis de tu hoy no podrá detener la prosperidad de tu mañana" y recitó el Salmo 23:5. La publicación la acompañó con los emojis de las manos juntas, haciendo alusión a rezar y escribió "ya vendrá lo mejor".

Lo anterior se suma a la falta de minutos que ha tenido el jugador cafetero, que no es tenido en cuenta por el técnico Fernando Gago, con quien fue compañero en Boca Juniors, a diferencia de su compatriota Johan Carbonero, que le dio la victoria a Racing el domingo pasado.

También, Edwin Cardona estuvo en días anteriores envuelto en otra polémica, cuando se viralizado un video de la entrada en calor que hacía el colombiano de una forma pasiva.

