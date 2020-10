Edwin Cardona y un nivel que ilusiona: de los elogios de Carlos Tévez, al retorno a su mejor forma

Con un Edwin Cardona inspirado, Boca Juniors ganó, gustó y goleó en la victoria 3-0 contra Caracas en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores . El colombiano tuvo una noche mágica en La Bombonera, participando en dos goles y estando activo durante todo el partido, siendo el faro del 'Xeneize' en sus jugadas de ataque.

El futbolista, de 28 años, está reencontrándose con su mejor nivel futbolístico. En el partido del jueves en la noche, hizo una sociedad letal con Carlos Tévez , en la que se le vio al delantero argentino disfrutando de los pases que le dio el antioqueño.

"Cardona me saca la presión de no ir a buscar la pelota tan abajo, porque me da la chances de dañar más arriba. Que tenga la pelota el Gordo me facilita las cosas", declaró Tévez, tras el encuentro contra Caracas.

También en el post-partido, Edwin Cardona le devolvió los elogios a su compañero: "Esto es un equipo, con todos se puede tener sociedad. Jugar con Carlitos es especial, quiero felicitarlo por su partido 250 con esta camiseta, cada vez que jugamos dimos buena sociedad. Tenemos un gran equipo para soñar con lo que todos soñamos: levantar la Copa".

Es de público conocimiento que la vuelta del antioqueño a Boca Juniors se dio por deseo de Juan Román Riquelme y no por pedido expreso del entrenador Miguel Ángel Russo.

Por eso, Cardona tuvo que ganarse a pulso un lugar dentro de la titular y aunque contra Caracas fue un partido de menor importancia al haberse clasificado primero de grupo con anterioridad, dicho encuentro fue una oportunidad para que el colombiano demostrara sus condiciones nuevamente para ser un fijo en el once de gala.

"Estoy feliz y agradecido con el 'profe', por la confianza. Volver a estar acá y disfrutar de esto. Como cuando dije cuando me fui: Dios quiera que pueda volver. Y volví. Disfrutó de todo. Tengo que seguir demostrando hasta que me vaya, ojalá que me quede muchos años", apuntó.

"Estoy haciendo mi trabajo, agarrando ritmo, preparándome bien, agradecido al profe porque me da minutos. Cada vez que me toque voy a dar todo, voy a sumar cuando me toque", añadió acerca de las posibilidades de ganarse un puesto en la titular de Russo.

Por último, Cardona habló sobre el camino que sigue para Boca Juniors en la Copa Libertadores, objetivo número uno para el equipo y que le ha sido esquivo en los últimos años.

"Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, si uno quiere soñar con lo que soñamos no podemos exigir, porque todos los que están clasificados hicieron su trabajo y tienen la misma ilusión. Ahora se empieza de cero, tenemos todos las mismas chances. Todos son candidatos porque por algo clasificaron, pero nosotros tenemos el objetivo claro. Todos tienen su equipo, su jerarquía y todos sueñan con lo mismo", concluyó el futbolista colombiano.