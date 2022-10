Edwin Cardona y un nuevo mensaje cifrado en redes sociales, en medio de su momento en Racing

Uno de los jugadores colombianos de renombre a nivel internacional que no ha tenido una buena temporada es Edwin Cardona , quien llegó con grandes expectativas en Racing de Avellaneda y no ha cumplido con las mismas.

Así, el antioqueño ha sido centro de ataques y críticas de parte de los medios y también de los hinchas de la 'academia'. Y aunque no ha hablado, su forma de expresarse llega con mensajes en sus redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el mediocampista antioqueño aprovechó para publicar un mensaje para esas personas que lo critican y lo señalan, tras su presente en el fútbol argentino. En la imagen publicada se hace referencia a cómo es el comportamiento de "las personas en tu vida". En la foto aparecen cinco puertas, cada una con un título diferente, la primera de ellas dice, "los que te critican"; la segunda, "chismosos"; la tercera, "los que creen en vos"; la cuarta, "los que te motivan"; y por último, "los que te ayudan".

En cada una de las puertas aparece una fila de personas, que va disminuyendo de izquierda a derecha, teniendo más personas en la primera puerta, la de "los que te critican", y tan solo una en la quinta puerta, la de "los que te ayudan". Comparando así la cantidad de gente que lo critica y los pocos que lo ayudan.

Asimismo, lo acompañó con unos emoticones que significan 'silencio', y otros de cara sin emoción.

Recordemos que Edwin Cardona ya se había pronunciado en sus redes sociales con otro mensaje. El futbolista antioqueño publicó en sus historias, una foto de una persona encapuchada caminando por la calle de noche y escribió: "Nadie ve tu lucha ni tu dolor, pero todos ven tus errores", seguido de emojis de manos saludando. Todo esto tras recibir insultos desde las gradas, en la victoria de Racing 2-1 sobre Unión de Santa Fe, el pasado 25 de septiembre.

Por otro lado, cabe señalar que el antioqueño de 29 años no juega desde el 9 de septiembre, luego de la derrota 1-0 frente a Estudiantes de la Plata, en la que el exBoca Juniors actuó como titular y terminó ganándose nuevos señalamientos, incluso por parte de su entrenador, Fernando Gago, "con el ingreso de Edwin Cardona buscamos tener juego asociado, con un buen último pase y dominio de balón detenido. Pero el equipo no tuvo buena circulación; no salió como esperábamos”.

Así las cosas, se ha perdido los últimos cuatro partidos de la 'academia', frente a Platense, Unión Santa Fe, Rosario Central y Defensa y Justicia, en los cuales su equipo logró tres victorias y un empate.