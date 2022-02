Edwin Cardona y una imperdible anécdota en Racing: reveló porqué lo dejaron cobrar el penalti

"Agradecido con Dios, por marcar, pero triste por el resultado. Creo que merecíamos más. Hay que seguir trabajando. Esto apenas comienza. La gente exige resultados, pero el equipo demostró jerarquía", estas palabras fueron de Edwin Cardona, tras haber sido titular en el empate, 2-2, entre Defensa y Justicia y Racing Club.

Pero no fue lo único que dijo. Luego de haber ido 0-2 arriba en el marcador, se los igualaron. Frente a ello, fue claro en su mensaje. "Teníamos que haberlo mantenido. Ahora, rescato que, desde el minuto uno, mostramos que queríamos ganar. Debemos seguir por esta senda, siendo protagonistas", añadió en entrevista con 'ESPN'.

Este jueves, el volante colombiano anotó su primer gol con la camiseta de 'la Academia'. Razón por la que no ocultó su felicidad, aunque también reveló que no era el encargado de cobrar el penalti. Sin embargo, quería sacarse la 'espina' de la anotación que falló, debajo del arco y sin guardameta, en los minutos iniciales.

"No, el encargado era Javier Correa y se lo pedí porque venía de errar el gol que me quedó cerca del arco. Agradecido con él porque me dejó y contento por el primer gol. Me han recibido de gran manera en el club y en la ciudad, me siento como en casa y estoy agradecido con todos. Seguiré mejorando", afirmó.

Por último, el mediocampista sentenció que "apenas van dos partidos y ya nos estamos encontrando. El profesor Fernando Gago quiere algo importante y lo vamos a lograr. Seremos protagonistas en los torneos que vamos a disputar", palpitando lo que se avecina y donde espera seguir siendo protagonista, con goles y asistencias.

