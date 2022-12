Edwin Cardona y Wilmar Barrios, salpicados de nuevo en escándalo en Argentina

Cinthia Susana Giménez tuvo fuertes declaraciones en charla con la prensa argentina, en las que los jugadores colombianos quedan muy mal parados. “Juró por mis hijos que todo es mentira”, había afirmado días antes el ‘10’ de Boca.

Desde mediados del mes de enero Edwin Cardona y Wilmar Barrios no tienen paz en Argentina, tras el escándalo de una presunta agresión física y verbal a dos mujeres argentinas, en confusos hechos acontecidos en Buenos Aires.

Publicidad

Tras varias semanas, a pesar de que el caso quedó en manos de la justicia argentina, el tema se fue dilatando y los jugadores volvieron a ser tenidos en cuenta por Guillermo Barros Schelotto, en Boca Juniors con toda normalidad.

Sin embargo, este lunes, Cinthia Susana Giménez, una de las dos mujeres implicadas, rompió su silencio con el programa radial ‘Código de Barras’, de Argentina, en donde detalló graves denuncias en contra de Barrios, Cardona, e incluso de Frank Fabra, quien fue llamado a declarar como testigo durante la investigación del caso.

Vea acá: “La verdad es que en Milan no estaba disfrutando jugar al fútbol”: Carlos Bacca

"Es mentira que fueron a cortarse el pelo, jamás sacaron una tijera. Nos obligaban a tomar whisky y nos revoleaban (quitaban) los celulares para evitar fotos", aseguró Giménez.

Publicidad

De hecho, Giménez, quien se encontraba embarazada en aquel momento, aseguró que perdió su bebé por culpa de todo este asunto.

"Lo perdí por este tema. Era un embarazo chiquito y desde aquel domingo lloraba todos los días. El bebé todo lo siente y se angustia. Pero hay que seguirlo judicialmente más allá del miedo. Quiero que se haga justicia por mi bebé", aseveró.

Publicidad

Lea acá: Un tema que pone en vilo la continuidad de Yerry Mina: Barcelona se plantea fichar un central

“Me llamaban y me amenazaban. Había gente que estaba en la puerta toda la noche haciendo guardia. No creo que me los hayan mandado los jugadores, creo que la gente se nubla por el fanatismo. Yo denuncié la violencia y el maltrato, sea de un jugador o del papa"

Giménez denunció a la prensa argentina que Wilmar Barrios “estaba bailando música colombiana con un cuchillo en la mano. Todos estaban totalmente alcoholizados”.

“No sé si hubo drogas. Yo no consumo. Fueron los compañeros que estaban con los jugadores que me dijeron que iban a traer, pero no sé si llegó y si consumieron o no”, dijo.

Publicidad

Al ser consultada por las declaraciones de Cardona la semana pasada, en las que señaló que: “Yo tengo la mente tranquila. Puedo jurar por mis hijos que es mentira lo que supuestamente hicimos Barrios y yo”; Giménez señaló que “son personas (Cardona, Barrios y Fabra) de las que no me fío. Les diría a sus familias que traten de ser felices y no se dejen manipular de nadie”.

Vea acá: Acolfutpro denunció que hinchas del América piensan agredir a los jugadores

Publicidad

"Nunca pensé en hacer un escándalo. Yo no quería que los apartaran del equipo. Lo único que quiero es justicia, no busco que los echen. Si la Justicia determina que tienen que ir presos, que sea así. Lo único que sé es que la vida de mi bebé no me la devuelve nadie, ni nadie me saca los malos momentos que pasé”, finalizó.

De esta manera, se reabre el penoso capitulo para Cardona y Barrios, dos habituales en la Selección Colombia, y que ad portas del Mundial de Rusia, todavía no saben qué repercusiones tendría, para ellos, este episodio más allá de los terrenos de juego.