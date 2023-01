Edwin Velasco se perfila fuertemente para ser el reemplazo de William Tesillo, en el Club León

Luego de los diferentes rumores que han involucrado en los últimos días al colombiano William Tesillo con el distinguido y multicampeón Boca Juniors . El Club León de México, quien se había referido acerca del tema, dando negativa al asunto; empieza a pensar en la posibilidad de su salida e inició a considerar posibilidades para su reemplazo y ya habría puesto el nombre de Edwin Velasco en carpeta.

Con el 2023 en marcha, el actual campeón del fútbol argentino inició su proyección de cara al mercado de fichajes y lo que será la nueva temporada, donde esperan reconquistar la tan esquiva en los últimos años, Copa Libertadores. Dentro de la carpeta de nombres, se encuentra el defensor central Tesillo, quien tuvo paso por Atlético Junior e Independiente Santa Fe en territorio colombiano.

Su posible llegada al ‘xeneize’ no habría entrado a los planes del Club León, dueño de sus derechos y conjunto donde es titular y parte fundamental del once de Nicolás Larcamón, entrenador del club mexicano, quien concedió unas palabras al medio argentino ‘TyCSports’, donde manifestó ser una posibilidad lejana la salida de Tesillo.

"William tiene un lugar muy importante dentro del equipo, no solo en el aporte futbolístico sino también como referente dentro del grupo. Es capitán y no está en ninguno de nuestros planes desprendernos de él", dijo el entrenador, añadiendo que el tema se ha charlado con el mismo jugador, que tampoco tiene dentro de sus posibilidades la salida: "Con él tengo una comunicación muy fluida, hemos hablado, él sabe del interés, pero no lo ve como una posibilidad ahora. Sabemos que esta cuestión ya viene de mercados anteriores. Sabe los rumores".

Sin embargo, se ha conocido que León ya estaría pensando en un posible reemplazo del defensor colombiano, justamente por un compatriota suyo, abriendo la posibilidad de su no continuidad, aquella que tanto han sostenido en declaraciones y demás, por estos días.

Según el portal 'Medio tiempo', informó que Edwin Velasco sería el llamado a tomar el lugar de Tesillo, luego de unas temporadas con poco ritmo, minutos y fútbol en el Junior de Barranquilla, quien presentó a los jugadores que conformarán su nómina para este año, sin el defensor central, debido a netas decisiones técnicas, siendo este un hecho de suficiente peso para confirmar por completo su no continuidad en el ‘tiburón’, que hizo a los dirigidos por Arturo Reyes proponer el nombre del excampeón con América de Cali, en la mesa del club mexicano.

Velasco tiene 31 años y se desempeña como lateral, posición que, a pesar de ser un central, no le ha costado y no es extraña para Tesillo, siendo muchas veces revulsivo desde ese sector de la cancha con su equipo y selección Colombia.

Cabe resaltar que William tiene contrato hasta 2024 con el club de la Liga MX.