El campanazo de alerta que le dio Zinedine Zidane a James Rodríguez, en Real Madrid

Desde España, el periodista Julio Bolaños entregó su versión sobre la situación por la que pasa el volante colombiano y también de una conversación que habrían sostenido el jugador y el entrenador.

Este martes, Real Madrid dio a conocer su lista de convocados para el juego de Champions League frente a Manchester City, y no se encuentra el colombiano James Rodríguez, de quien se dice en la capital española, tuvo una conversación con Zinedine Zidane.

Julio Bolaños, comunicador del canal ‘Mega Tv’, reveló en charla con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' que “Zidane se reunió con James por más de 10 minutos y le dejó clara su situación en el club. En la cual, si no se centra, si no hace lo correspondiente para rehabilitarse, como el gran jugador que es, y corresponder a la gran confianza que Zidane, él no volverá a jugar con el Real Madrid”.

Además, a modo personal, el periodista añadió: “es momento de analizar que no es solamente con Zidane con el que James tiene problemas”.

“Nadie duda de la capacidad de James, pero también tenemos que analizar el equipo en el que juega. Él necesita estar bien en lo futbolístico, como psicológicamente. En la misma situación estuvieron Marcelo e Isco, y miren el esfuerzo que ha hecho Isco Alarcón para ser titular”, agregó el comunicador.

También señaló que hay otros factores que han influido en la situación del colombiano. Así comentó que “es un compendio de cosas. La mala preparación y las lesiones. James ha tenido momentos que ha puesto de su parte, todo el vestuario le banca, pero vamos a ver qué es lo que está haciendo. No se le discute que la calidad que tiene, él es impresionante".

“Eres uno de los mejores jugadores que he visto, demuéstralo, centrate”, habría sido el mensaje final del francés a Rodriguez Rubio, según Julio Bolaños.

