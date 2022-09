El colombiano Edwin Cardona no seguiría en Racing, tras no tener minutos en el equipo de Avellaneda

Por estos días, el futuro del volante colombiano Edwin Cardona quien se encuentra en el Racing Club de Argentina, parece empezar a nublarse y según medios argentinos, se baraja la posibilidad de que el ex Atlético Nacional deba buscarse un nuevo club en diciembre de este año.

Cardona que llegó a Racing en enero de 2022 con grandes expectativas de parte de la afición 'racinguista', tuvo buenas actuaciones en su inicio (marcó su primer gol en la segunda fecha de la liga frente a Defensa y Justicia), sin embargo, no pudo asentarse y ganarse un lugar en el 11 titular y poco a poco ha ido perdiendo minutos.

Publicidad

Respecto a la situación del ex Boca Juniors, Atlético Nacional, Santa Fe, etc; el presidente de Racing, Víctor Blanco, en dialogo para la cadena ESPN Argentina, dijo lo siguiente: "Creo que no hay dudas de las cualidades de Cardona, depende mucho de él y si se pone en forma y pelea el puesto, seguramente el técnico lo tendrá en cuenta. No puedo opinar si está en forma o no, pero si no es titular será porque el entrenador ve que le falta algo".

Aún así, se ha cuestionado el dinero que debería pagar Racing si el colombiano sigue en la institución después de diciembre, en ese caso la 'academia' tendría que desembolsar una cifra cercana a 2 millones de dólares, por si contrato que fue firmado hasta el año 2014.

Por esta razón y por su actualidad algunas opiniones creen que lo mejor es que el colombiano se vaya así Racing no tiene que pagar la cantidad mencionada, aunque con un Cardona en buen nivel, podría ayudar a los dirigidos por Fernando Gago, al menos hasta termina su contrato, que vence en dos años.

Por ahora habrá que esperar que sucede con la situación del volante colombiano, que en su momento llegó a sonar volver al fútbol colombiano, aunque fue solo un rumor del mercado de pases.