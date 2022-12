El colombiano Julián Quiñones se "quiere sacar la espina" con Tigres, de México

El delantero colombiano aseguró estar preparado para nuevos retos y prometió entrega y sacrificio para los objetivos que se trazó su equipo.

Julián Quiñones, jugador de los Tigres UANL, dijo este miércoles que su equipo ya dejó atrás la frustración por la eliminación temprana en el pasado Apertura y se prepara para nuevos retos.

"Lo que dejó el torneo pasado quedó en el torneo pasado, ahora estamos apuntando a sacarnos la espina; estamos en un nuevo comienzo y vamos a tratar de dar el máximo para que no vuelvan a suceder ese tipo de cosas", dijo al referirse al revés de los "felinos" en los cuartos de finales de la pasada campaña.

En el Clausura, los Tigres debutaron con un empate 2-2 en casa del León y el pasado sábado golearon por 0-3 a los Xolos de Tijuana, resultados que tienen al conjunto en el quinto lugar de la clasificación.

"El equipo se siente bien, con confianza, el partido del sábado pasado nos sirvió mucho para agarrar ritmo y fue fundamental ganar los tres puntos", señaló en referencia a la victoria en casa de los Xolos.

Tigres debutará como local el próximo sábado ante el Cruz Azul en uno de los duelos más atractivos de la tercera jornada del campeonato.

"Queremos ganar, empezar bien en casa y esta es la oportunidad de darlo todo, el equipo está concentrado, estamos unidos y dentro de la cancha eso se ve reflejado", dijo Quiñones, quien ha visto acción en los dos juegos de Liga.

Quiñones ha jugado en los dos partidos de Tigres en lo que va de campeonato y al referirse a eso, calificó de fundamental sumar minutos en la cancha.

"Siempre me he entrenado al máximo para cualquier oportunidad que me dé el cuerpo técnico; se me dio el sábado, mis compañeros me apoyaron bien y se logró el resultado que todos queríamos", observó.

Los Tigres del entrenador brasileño Ricardo Ferretti han estado en cinco de las últimas nueve finales del fútbol mexicano, de las cuales ganó los títulos de los torneos Apertura 2015, 2016 y 2017.

"Este equipo es grande, sabemos la calidad de los jugadores no tenemos que demostrarle nada a nadie; nosotros debemos demostrarnos a nosotros mismos que este equipo es el más grande ya", concluyó.

