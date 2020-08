El colombiano Luis Suárez se despidió del Zaragoza: “Es una auténtica vergüenza lo que me ha pasado”

Luis Javier Suárez se despidió este miércoles del Real Zaragoza y de su afición, luego de conocerse que no podrá jugar los ‘play-off’ del ascenso, debido a que el Watford inglés, dueño de sus derechos, no ampliara la cesión del préstamo.

Cabe recordar que las finales del ascenso español se alargaron hasta finales de agosto debido a los casos positivos por coronavirus en la plantilla del Fuenlabrada, que debía disputar su partido frente al Deportivo La Coruña.

"La verdad es una pena increíble, al final esto como jugador es lo más bonito y no me dejan terminar lo que empecé con mis compañeros, creo que se tenía que tener listas estas situaciones con tiempo. Me parece una auténtica vergüenza lo que me ha pasado a mí. Mis compañeros lo notarán en el ‘play off’, porque para cualquier plantilla estar sin un jugador, se siente. Es una vergüenza que se presente esta situación y que las autoridades no tomen las precauciones para estos casos”, aseguró Suárez.

Stefan Medina "da otro paso para acercarse al Valladolid", aseguran en España

"En principio se acaba mi contrato hoy, 5 de agosto, y todo tenía que haber acabado, pero no ha sido así. Se supone que es la mejor liga del mundo y no tiene respuestas a todos estos imprevistos”, agregó.

Por último, el atacante samario manifestó que le duele por sus compañeros y por los aficionados del Zaragoza, que han acompañado al equipo durante toda la campaña, pero no dudo en que conseguirán el ascenso.

Publicidad

Juan Camilo Hernández, con más de un pretendiente en España: Granada también lo quiere

"Me duele muchísimo por mis compañeros que lo hemos dado todo durante esta temporada, por la afición, por el club y por toda una ciudad que se venía mereciendo eso, pero de igual manera confío en mis compañeros y esperamos que pueda lograr mi objetivo. Real Zaragoza subirá a primera división”, concluyó.

El pasado martes, Real Zaragoza envió un requerimiento a la Federación de Fútbol Español y a la LaLiga para no jugar los ‘play-off’ del ascenso al sentiré en desventaja deportiva por no poder contar con uno de sus mejores jugadores y máximo goleador, Luis Suárez.