El colombiano que fue a Italia en plena propagación del Covid-19: no jugó y su contrato vence en junio

Se trata de Kener Valencia, futbolista caucano salido de las divisiones inferiores del Cortuluá, quien viajó en febrero a jugar con el equipo Sub-20 del Cagliari, pero la enfermedad se apoderó del país transalpino.

Todo empezó como el sueño que se hacía realidad para Kener Valencia, un joven futbolista de 18 años, quien por sus buenas actuaciones en el torneo Sub-20 fue cedido en préstamo al cuadro de Cerdeña, pero por el coronavirus, su situación se complicó.

Publicidad

Desde la isla de Cerdeña, en el apartamento que comparte con cinco italianos del club, atendió a GolCaracol.com para relatar lo que lo aqueja de cara a su futuro contractual.

“Llegué el 17 de febrero. Solamente entrené una semana completa, el fin de semana no pude jugar, después entrené un par de días, pero luego cancelaron todo”, con notoria tristeza relató el atacante a este portal web.

Directivo del fútbol colombiano y una idea para este 2020: suspender los descensos

“Mi familia me dijo antes de venir que me cuidara mucho, me inculcaron el orden e intentar estar juicioso en lo mío, en mi pasión que es el fútbol”, señaló sobre la zozobra de su familia al saber que viajaba a un país en el que la enfermedad ha cobrado miles de víctimas.

Publicidad

Los entrenadores son optimistas y le manifiestan a Valencia que en mayo todo volvería a la normalidad, “ellos esperan que el 20 del próximo mes se vuelva a jugar el campeonato de Primavera (Sub-20) en Italia”.

“Me estoy entrenando fuertemente en casa para mantener el estado físico, es difícil; nos entrenamos vía Zoom, para mantenernos al 100 por ciento”.

Publicidad

Ya de cara al futuro se mostró ilusionado y con altas expectativas, “los profesores se han mostrado afectuosos conmigo, me dicen que todo va bien y mi representante me dice que hay que esperar a junio a ver si el club me dice que me quedo. Claro está que depende de cómo sigue la liga y si se reinicia en mayo”.

Por ahora, Kener Valencia se ve obligado a compartir su vida con sus nuevos compañeros italianos, sobre los que dice que de a pocos les va entendiendo el idioma.