El colombiano William Palacios, aceptó indisciplina en el fútbol peruano

El atacante pasó por San Martín, del vecino país, y ahora jugará en Comerciantes Unidos en la presente temporada.

"Fueron unos meses muy agradables para mí en San Martín, lo aproveché al máximo, que era lo que quería, salvar el descenso. No continué por temas personales, el club decidió no contar, yo quería seguir, ellos decían que no tenían el presupuesto para tenerme y otros temas personales que a ellos les habían disgustado. Acepto que fueron temas de disciplina que no jugué el último partido ante la 'U'", dijo el jugador a ‘Gol’, de Perú.

Publicidad

El oriundo de Bahía Solano, Chocó, indicó además que está mentalizado en volver a su mejor nivel para darle alegrías a los hinchas de Comerciantes Unidos.

"Quiero retomar mi camino, este va a ser mi año, estos 6 meses van a ver al mejor William Palacios, y luchar porque Comerciantes esté en una mejor posición".

Durante su estadía en el fútbol de Perú en 2016, el delantero tan solo pudo anotar un tanto.

En Colombia, palacios ha jugado en Once Caldas, Jaguares de Córdoba, Santa Fe y Atlético Huila.