El consejo que tiene 'volando' a Morelos: “Tranquilo, usted no es polémico, hágale caso a Gerrard”

Hernán Torres y Darío ‘El Chusco’ Sierra le dieron al ‘Búfalo’ la posibilidad de debutar en el fútbol colombiano y este jueves hablaron con GolCaracol.com sobre los comienzos del goleador del Rangers, de Escocia.

Se ha vuelto una costumbre hablar de los goles y las buenas actuaciones de Alfredo Morelos con el Rangers, de Escocia, cada vez que su equipo compite en el torneo local y también en el plano internacional.

Este jueves, frente al Porto, en la Europa League, no fue la excepción. El atacante cordobés, de 23 años, abrió el marcador con un remate desde el centro del área (ya son 21 goles en lo que va de la temporada) y minutos después puso un pasegol para el 2-0 definitivo.

Su nivel superlativo, además de varios premios y el reconocimiento de la prensa, le ha permitido estar entre los 23 convocados de la Selección Colombia para los partidos de la fecha FIFA de noviembre frente a Ecuador y Perú, en territorio estadounidense.

Pero ¿cómo fueron los comienzos de este potente goleador en el fútbol colombiano? Hernán Torres y Darío ‘El Chusco’ Sierra, entonces técnico y asistente técnico de Independiente Medellín, le dieron la posibilidad de debutar como profesional en 2014.

“Alfredo era un jugador con fuerza y potencia, un jugador con muchos deseos. Se le veían las ganas de salir adelante y triunfar. Desde que estaba en la Sub-20 se veía ese proceso. Lo llamamos varias veces para que alternara con el equipo profesional”, le contó Torres este jueves a GolCaracol.com.

“No se pudo consolidar porque fue negociado desde temprana edad. Cuando salí del Medellín creo que lo negociaron y se lo llevaron al fútbol del extranjero”, agregó.

En 2016, Morelos se marchó a Finlandia para jugar con el HJK Helsinki, en donde convirtió 46 goles en dos años y luego fue fichado por el Rangers escocés, su actual equipo.

“Me parece que tiene todas las condiciones para estar en la Selección, no es tan grande, pero tiene potencia y buena saltabilidad. Ha mejorado mucho, yo lo conocí cuando tenía 17 o 18 años, era muy joven”, finalizó el tolimense.

‘El Chusco’ Sierra conoce un poco más al ‘Búfalo’. Además de dirigirlo y verlo en la Sub-20 del ‘poderoso’, su hijo, Tomás Sierra, hizo los procesos formativos con el nacido en Cereté, Córdoba.

“Alfredo es muy seco, muy parco. En Medellín hablaba con él porque no es repelente ni de mal genio, es seco. Es un ‘pelado’ hasta tímido. En estos días que vino de vacaciones le dije “esté tranquilo, usted no es problemático, ni polémico, hágale caso a Gerrard”. Es un pelado 10 puntos, muy humilde, se ve como si fuera bravo, pero no lo es”, cuenta Sierra, sin desparpajo y a su estilo.

“Una vez viajé a Montería, a la tierra de él, con el equipo de Medellín que jugaba la Copa Águila. Ese día le permití que fuera a la casa, que hablara con la mamá y se estuviera un rato allá. En ese partido le ganamos 3-0 a Jaguares y él hizo dos goles. En una jugada que vino a ocupar la posición de ‘10’, se me agrandó: ‘Si me viste jugando de ‘10’, si me viste’, me dijo. Ese día fue la mejor expresión de él en el Medellín”, recordó ‘El Chusco’.

Por último, el exjugador antioqueño y hoy asistente técnico de Mayer Candelo en Cortuluá dijo que confía en que Morelos pueda ocupar en un futuro no muy lejano la posición de número 9 de la Selección Colombia.

“Todo es de regularidad y continuidad. Morelos encontró en Europa el espacio para ser titular siempre. En Rangers lo está demostrando. Puede ser lejos el ‘9’ de la Selección Colombia. Y estoy de acuerdo con Gerrard, qué necesidad tiene de cambiar de equipo si está en Rangers, un club grande, y está bien. Con la confianza necesaria, puede ser el goleador de Colombia”, sentenció.

Morelos Aviléz se unirá en los próximos días a la disciplina del combinado nacional en Estados Unidos.

