El coronavirus les pegó fuerte a todos en el hogar de Edwin Cardona, figura de Boca Juniors

Edwin Cardona fue noticia en las últimas semanas por dar positivo para coronavirus y tener que aislarse en su domicilio, dejando de participar en los compromisos con Boca Juniors en un buen momento para el jugador.

Y los afectados directos del contagio del exNacional fueron sus familiares, quien también tienen el virus en su organismo y a algunos les ha afectado en mayor medida.

Así lo reveló Catalina Castaño, esposa del futbolista de la selección Colombia, a través de un 'live' realizado en su cuenta de Instagram este viernes.

"Estuve dos días muy decaída, mi mamá me llamaba llorando, me daba mucho pesar. Cuando nos den de alta espero que no nos den secuelas ni nada de eso", indicó de entrada.

Además, contó que: "Empezamos con mucho dolor en la vista y estornudando, con los síntomas de gripa. El día que pasé muy mal fue anoche, levanté a todos y nos fuimos a hacer la prueba bien temprano".

Y recalcó en que han ingerido varios medicamentos caseros para reforzar sus defensas, ante la falta de soluciones contra el virus que aterra al planeta.

"Bebidas de eucalipto, moringa, agua panela, de todo hemos tomado", agregó.

Emiliano, hijo del exJunior , también resultó contagiado y así lo relató su madre: "Nos cuidamos, pero era inevitable el contagio, todos en la misma casa. A Emiliano le dio mucho malestar, le dio mucho malestar, le lloraban los ojos y me "mami me duele mucho la cabeza y tengo mucha pereza", me dio fue pesar".

Se espera que la familia Cardona Castaño pueda sobreponerse a este duro momento y todos en el hogar salgan bien librados del coronavirus.