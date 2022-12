El cuerpo técnico de Jorge Luis Pinto para Emiratos, con manejo del idioma inglés

El técnico colombiano entregó detalles del que sería el próximo destino en su carrera, tras haber dirigido a Colombia, Costa Rica y Honduras, entre otros clubes.

Jorge Luis Pinto habló este jueves con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, sobre la posibilidad de dirigir a la selección de Emiratos Árabes tras su paso por Millonarios.

Publicidad

Pinto, quien pasa la cuarentena en Cúcuta, reconoció que tiene un precontrato con el combinado asiático y que restan pocos detalles para que se haga oficial su nombramiento.

El exentrenador de Costa Rica y Honduras, entre otros equipos, reveló, además, que su cuerpo técnico debe estar conformado por personas que hablen inglés.

Jorge Luis Pinto: “Hay un precontrato con Emiratos Árabes, pero todavía no es un hecho”

“El cuerpo técnico es algo que todavía no hemos definido, pero tienen que hablar inglés porque ese es un país en donde se domina ese idioma y se hace necesario”, aseguró el santandereano.

Publicidad

“Les dije que me iba mínimo por dos años, para disputar las Eliminatorias. Si no logro clasificar al Mundial, me regreso. Pero hay algo muy bonito, mire usted, el presidente de la Federación jugó en el Mundial de Italia 90”, agregó.

El último equipo que dirigió Jorge Luis Pinto fue Millonarios, con el que terminó primero en la Liga 2019-I y quedó ad portas de jugar la gran final del campeonato.

Publicidad