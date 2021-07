La noticia que ningún hincha de River Plate quería escuchar ya es una realidad: llegó el 1 de julio de 2021 y Santos Borré no renovó su contrato con el 'millonario'.

Aunque las palabras parezcan dramáticas, no todo sería fatal en la relación del ariete colombiano y el club de la 'banda cruzada' ya que, si bien no han llegado a un acuerdo, el jugador no se afanaría por ahora.

"El delantero, que se encuentra jugando la Copa América 2021 con la Selección de Colombia, Rafael Santos Borré, termina su contrato con River y tiene libertad de negociar con cualquier club. El Millonario planea mantener al máximo goleador de la era de Marcelo Gallardo", publicó 'TyC Sports'.

Además, cabe señalar que el mismo barranquillero expresó, hace algunos días y en la concentración de la 'tricolor', que está concentrado en su participación en la Copa América con el combinado patrio y que al finalizar el torneo tomará la decisión sobre su futuro.

Sin embargo, en River Plate no se quieren dejar 'coger la noche' en las negociaciones y ya estarían preparando su ofensiva para retener al goleador, según afirman medios argentinos.

Publicidad

Por el momento, Borré se alista para avanzar a las semifinales del certamen de selecciones sudamericanos y dejar en el camino a la siempre difícil Uruguay, el próximo sábado a partir de las 5:00 p.m., en el estadio Mané Garrincha, de Brasilia.

No olvide que todas las emociones de la Selección Colombia en la Copa América podrá vivirlas a través de Gol Caracol y www.GolCaracol.com.