El dinero, todo un problema en la negociación de Boca Juniors, por William Tesillo

William Tesillo se ilusiona con una llegada a Boca Juniors, pero no depende solamente de él, ya que su cláusula de rescisión es altísima y en Argentina ganaría en pesos.

“La parte económica es una cuestión clave en esta historia. Por un lado porque Tesillo tiene contrato hasta junio del 2021 con el León, que además le puso una cláusula de salida de ¡6.000.000! de dólares”, escribieron de entrada en una nota del diario ‘Olé’.

Además, sobre el sueldo del defensor colombiano señalan que “y por el otro, porque el central sabe que de venir a la Argentina primero que nada el contrato no tendrá los ceros que puede conseguir en otra parte del mundo y, sobre todas las cosas, será en pesos. Y eso, sin dudas, es un problema”.

Por otra parte, en México afirman que Boca Juniors ya hizo una oferta por William Tesillo pero que está lejos de los números que esperan en el León, actual equipo del barranquillero.

Para completar esos inconvenientes económicos, “se le suma que en su actual equipo tiene un contrato abultado y que como si eso fuera poco además cobra cada 14 días y con una puntualidad casi extrema”.

A pesar de todas estas complicaciones, aseveran “que este escenario, por más pesimista que parezca, no derrumba el sueño de Boca. Por un lado porque, lo dicho, a Tesillo le tienta la idea de venir, porque incluso su propio entrenador, Ignacio Ambriz, dio luz verde para que pueda viajar a la Argentina, y obviamente porque ni Román ni Russo se resignan a contar con quien podría ser el reemplazante de Junior Alonso. Eso sí, que no va a ser fácil, no va a ser fácil”.